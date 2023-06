Storm Shadow zrobił niespodziankę Rosjanom

Nie ma informacji, że to ten Storm Shadow uderzył wczoraj w most prowadzący z obwodu chersońskiego na Krym. Wcześniej sami Rosjanie udostępniali to nagranie, przedstawiając je jako dowód zestrzelenia pocisku. Wybuch na końcu wygląda jednak nie jak trafienie w powietrzu, a uderzenie o ziemię. Oznaczałoby to, że pocisk Storm Shadow trafił w cel, gdy Rosjanie mieli go na widelcu.

Samo nagranie demonstruje dobry kamuflaż ukraińskiego pocisku. Storm Shadow jest pociskiem manewrującym o obniżonej wykrywalności i przedarł się przez radar na tyle głęboko, że Rosjanie mieli go tuż nad swoimi głowami. Zostawiło im to niezwykle mało czasu na reakcję, który jak widać, nie wykorzystano.

Niewątpliwie jednak największą zagadką są pociski Pancyra, które kompletnie minęły się z celem. Jak zaznacza OSINTechnical jest to o tyle dziwne, że operatorzy odpowiednio namierzyli lecącego Storm Shadow. W teorii więc powinni go trafić, jednak w praktyce ich pociski po prostu... skręciły tuż przed uderzeniem.