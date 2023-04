Ukraińska armia przejęła już 3 tysiące rosyjskich pojazdów

Co ciekawe, Siły Zbrojne Ukrainy od czasu wybuchu wojny przejęły blisko 3 tysiące rosyjskich pojazdów (w tym ponad 500 czołgów), z których większość stała się dawcami części do ukraińskich maszyn. Jeśli chodzi o same czołgi T-90A, to agresorzy stracili 35 sztuk takich pojazdów, z czego 12 zostało przejętych. Czołg, który pojawił się w USA jest jednym z nich.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nawet komentarze, że Pentagon powinien wymienić przejęte rosyjskie czołgi na najnowsze wersje Abramsów. Raczej nie jest to możliwe, ale jak zapowiadają przedstawiciele armii, dostarczony sprzęt z krajów NATO powinien wystarczyć do wyzwolenia dużej części Donbasu.

We wrześniu ubiegłego roku, do amerykańskiej bazy w Ramstein w Niemczech dostarczono przejęte przez Ukraińców prototypowe stanowisko dowodzenia, będące częścią mobilnego naziemnego systemu walki elektronicznej (WRE) o nazwie Krasucha-4. Mówi się, że ten sprzęt jest w stanie śledzić samoloty tworzące system wczesnego ostrzegania, a być może też zakłócać ich pokładowe urządzenia radioelektroniczne. Eksperci przyjrzą się mu bliżej z myślą o zabezpieczeniu swoich systemów przed rosyjskim wynalazkiem.