To mistrzostwo świata, w jaki sposób zniszczyli rosyjski czołg

Takie filmy nigdy się nie znudzą, ponieważ pokazują, jak ukraińscy żołnierze mistrzowsko opanowali szybkie niszczenie rosyjskich potężnych czołgów na pomocą najtańszej broni w postaci zwykłego granatu. To kolejny dowód na to, że na polu walki wcale nie trzeba dysponować zaawansowanym sprzętem wojskowym, by odnosić spektakularne sukcesy w wyzwalaniu terytoriów okupowanych przez wroga.

Członkowie 25. Brygady Powietrznodesantowej działającej na linii frontu w Donbasie pokazali, jak w tani, szybki i skuteczny sposób można namierzyć rosyjski czołg i go spacyfikować. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy posłużyli się zwykłym konsumenckim dronem od firmy DJI. Chiński bezzałogowiec, prawdopodobnie Mavic 3, został wysłany na misję w celu rozpoznania okupowanego terenu. Operator dostrzegł czołg stojący w szczerym polu.

