Kraby niszczą rosyjskie czołgi pociskami M982 Excalibur

AHS Krab to polska współczesna armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Maszyna jest produkowana w Hucie Stalowa Wola. Prototyp został opracowany w 2001 roku, a pierwsze działa zostały przekazane wojsku do badań jedenaście lat później. 155-milimetrowa armatohaubica waży 48 ton i może skutecznie razić cele na odległość do 40 kilometrów. Szybkostrzelność to 6 pocisków na minutę. Obsługa Kraba liczy 5 osób.

Co ciekawe, polskie Kraby zostały przystosowane do użycia precyzyjnych amerykańskich pocisków M982 Excalibur, za pomocą których ostatnimi czasy ukraińska armia celnie pacyfikuje rosyjską artylerię, czołgi i inne systemy wsparcia. To właśnie Excalibury odgrywają obecnie kluczową rolę w starciach w Bachmucie, gdzie Rosjanie sprowadzają swój najlepszy sprzęt.

Pomysł na polskie Kraby narodził się pod koniec XX wieku. Już w tedy planowano, jak będzie wyglądał system i rozpoczęto nad nim prace. Pierwsze prototypy pokazano jednak dopiero w 2001 roku. Prace jednak zostały spowolnione, a chwilowo nawet wstrzymane, bo pierwszy, w pełni działający zestaw do testów polska armia otrzymała dopiero w 2012 roku. Tak się złożyło, że dopiero 10 lat później, w 2022 roku zostały one poddane próbie bojowej, która zakończyła się sukcesem.