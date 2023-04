Mateusz Morawiecki wizytuje w Stanach Zjednoczonych, by skłonić tamtejszy rząd do dostarczenia do Polski najnowocześniejszej broni, która skutecznie pozwoli się nam bronić w przypadku ataku Rosji. Najważniejszym tematem są pociski manewrujące JASSM-XR. To najnowsza i jedna z najpotężniejszych broni w amerykańskiej armii.

Pociski te mogą być odpalane m.in. z pokładów myśliwców F-16 czy F-35 Lightning II i dysponują zasięgiem nawet 1600-1800 kilometrów. Gdyby takie pociski zostały wystrzelone z północno-wschodniej części Polski, to bez problemu w ciągu kilkudziesięciu minut mogłyby zniszczyć obiekty w stolicy Rosji.

