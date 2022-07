Tak mogą wyglądać kosmiczne mieszkania z drukarki 3D. Może Elon coś kupi?

W kilku placówkach naukowych na świecie prowadzone są obecnie badania w symulowanych środowiskach, np. marsjańskim, które mają przynieść odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać nasze życie na Księżycu czy innych planetach. Większość z nich skupia się jednak bardziej na możliwości przetrwania w niesprzyjających warunkach niż faktycznym codziennym funkcjonowaniu - Rosenberg Space Habitat reprezentuje nieco inne podejście, bo mowa o projekcie możliwych kosmicznych mieszkań.



Tak mogą wyglądać nasze mieszkania na innych planetach

Institut auf dem Rosenberg z okazji 53. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu postanowił podzielić się projektem, nad którym jego naukowcy, uczniowie (w wieku 6-18 lat) i duńska firma architektoniczna SAGA Space Architects pracowali od 2 lat. Mowa o kosmicznym mieszkaniu z drukarki 3D, które jest najwyższą polimerową strukturą wydrukowaną kiedykolwiek w 3D i za sprawą wyjątkowego kształtu idealnie pasuje do statku kosmicznego Starship, za pomocą której SpaceX chce realizować regularne loty na Księżyc, a później także Marsa.

Reklama

Rosenberg Space Habitat to trzypiętrowy budynek o imponującej wysokości 7 metrów, w którym znajdują się zarówno miejsca pracy, jak i strefy relaksu. Zespół tłumaczy, że zdecydował się na polimer, bo ten zapewniać ma większą wszechstronność niż beton wykorzystywany w większości podobnych struktur z drukarek 3D, a co więcej zawiera stabilizator UV, dzięki któremu lepiej poradzi sobie z wysokim promieniowaniem na Księżycu czy Marsie.

Jest to inicjatywa, która ma z jednej strony zachęcić uczniów i studentów do projektowania rozwiązań przyszłości, a z drugiej przybliżająca wszystkim to, jak może wyglądać mieszkanie pozaziemskie, zanim zaczniemy budować potrzebne struktury "na miejscu".

Dlatego też prototyp jest w pełni funkcjonalny i wyposażony w "immersyjne moduły szkoleniowe", w których odbywać się będą zajęcia dla uczniów, dzięki czemu już na wczesnym etapie edukacji będą mogli zdobywać umiejętności niezbędne do późniejszej pracy m.in. w agencjach kosmicznych (w czym pomoże też zamieszkujący RSH robo-pies Spot). Osoby zainteresowane eksploracją kosmiczną mogą zaś oglądać go w szwajcarskim parku eksperymentalnym i przez chwilę poczuć się jak pionier kolonizacji obcych planet.