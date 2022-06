Ever Alot to największy kontenerowiec w historii

Ever Alot ma długość blisko 400 metrów, szerokość 61,5 metra, powierzchnię pokładu 24 tysięcy m2 i pojemność 24 tysiące TEU. Frachtowiec może poszczycić się przedziałem ładunkowym o głębokości 33,2 metra, dzięki czemu za jednym zamachem może przewieźć 240 tysięcy ton ładunku zapakowanego w ponad 24 tysiące standardowych kontenerów.

Aby można było sobie wyobrazić, jak gigantyczny jest to statek i jak ogromną ilość kontenerów może transportować, wystarczy powiedzieć, że gdyby załadować te wszystkie kontenery na TIR-y i ustawić je jeden za drugim, to ich sznur ciągnąłby się na dystansie aż 200 kilometrów. Jest to odległość z Warszawy do Częstochowy.

24 tysiące kontenerów z TIR-ów na pokładzie Ever Alot

Ever Alot zwodowany został w styczniu bieżącego roku przez China State Shipbuilding Corporation, ale dopiero kilka dni temu przybył do Szanghaju skąd wyruszy w swój dziewiczy rejs na Stary Kontynent. Plany przewidują, że ten gigant regularnie będzie pływał na trasie z Dalekiego Wschodu do Europy.

Nie można tutaj nie wspomnieć, że Ever Alot jest pierwszym tego typu statkiem, który powstał w chińskiej stoczni. Najnowsze technologie i rozwiązania aerodynamiczne pozwalają kontenerowcowi niezwykle efektywnie transportować towary po całym świecie. Można śmiało rzec, że jest to obecnie najbardziej ekologiczna jednostka kontenerowa.

Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych zapowiedziało, że Ever Alot to dopiero początek możliwości rodzimych stoczni. W przyszłości mają powstać w nich jeszcze większe, pojemniejsze i bardziej ekologiczne jednostki, dzięki którym można będzie bezpieczniej, szybciej, a zwłaszcza taniej, transportować ładunki z Azji do Europy.