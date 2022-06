Ekolodzy podają, że 80% wszystkich towarów na świecie jest transportowanych przez flotę ponad 50 tysięcy statków. Wykorzystują one szczególnie brudne paliwo, jakim jest mazut. Szacuje się, że to tanie paliwo odpowiada za ponad 2% globalnej emisji dwutlenku węgla i od 10% do 15% światowych emisji tlenku siarki i podtlenku azotu, które stanowią ogromne zagrożenie również dla zdrowia ludzi.

WindWings ma być ekologiczną rewolucją w transporcie morskim. Projekt powstał w 2019 roku i jest rozwijany do dziś przez firmy: Cargill, Mitsubishi Corporation, Yara Marine Technologies i BAR Technologies. Teraz w końcu doczekamy się pierwszych eksperymentów tej technologii.

WindWings uczyni transport morski ekologicznym

WindWings to specjalne turbiny wiatrowe, które mają zostać zainstalowane na masowcach i wykorzystywać wiatr do produkcji energii. Jako że każdy taki statek produkuje niebotyczne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, istnieje potrzeba szybkiego rozwiązania tego problemu. Pierwszym udoskonalonym masowcem będzie Pyxis Ocean. Należy on do firmy Mitsubishi.

Statki będę emitowały mniej gazów cieplarnianych

Statek ma 5 lat, mierzy 230 metrów długości i na co dzień zajmuje się transportem węgla czy rudy. Firmy chcą wprowadzić ekologiczne WindWings docelowo do wszystkich swoich jednostek. Przeprowadzone symulacje pokazują, że ta technologia pozwala dokonać oszczędności na paliwie i emisji CO2 do atmosfery do nawet 30% na trasach na całym świecie, i to bez redukcji prędkości.

— Instalacja WindWings pokazuje skokową zmianę podejścia do technologii jako środka umożliwiającego przejście na zieloną energię dla istniejących statków. Zmniejszenie zużycia paliwa poprzez wykorzystanie wiatru jako darmowego paliwa generuje wiele korzyści w postaci niższych kosztów utrzymania oraz niższych emisji CO2, co w przyszłości pozwoli na pełną dekarbonizację - powiedział John Cooper, dyrektor generalny BAR Technologies.