Spis treści: 01 Miało być źle, jest nieźle

02 Cena za Netflix wzrośnie? Niekoniecznie

03 Jak przenieść profil Netflix na inne konto?

Wbrew powszechnej opinii, zmiana polityki na Netflix nie odbiła się platformie czkawką. W opublikowanym niedawno raporcie czytamy, że w kwartale od kwietnia do czerwca 2023 na całym świecie wzrosła liczba subskrybentów tej platformy. Mowa o liczbie aż 5,9 miliona nowych kont. Z tego ponad milion subskrybentów założyło swoje konta w serwisie Netflix w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Netflix potwierdza, że w regionach, których do tej pory dotyczyły zmiany w zasadach współdzielenia kont znacząco wzrosły przychody firmy, a liczba nowych subskrybentów znacząco przekracza liczbę osób, które anulowały swoje abonamenty. Okazuje się, że nowa polityka okazała się być sukcesem firmy. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem zasad w pozostałych częściach świata. Przypominamy, że nowe zasady współdzielenia kont Netflix obowiązują również w Polsce.

Dobre wyniki i optymistyczne prognozy na resztę roku podpowiadają, że najpewniej nie czeka nas żaden wzrost cen za abonament Netflix - przynajmniej nie w najbliższym czasie. Obecnie firma jest zajęta liczeniem zysku, który w 2023 roku w głównej mierze ma pochodzić od nowo zakładanych kont. Poniekąd tak jak się spodziewano, sporo kasy uciekało firmie właśnie przez współdzielone konta. Teraz pieniądze te trafią bezpośrednio do Netflixa.

Poza tym spory udział w zyskach ma również specjalny najtańszy pakiet Netflix. Mowa tutaj o wariancie z reklamami, który w Stanach Zjednoczonych został wyceniony na 6,99 dolarów amerykańskich. Znalazł on 5 milionów nabywców, a sama usługa została rozbudowana. Wprowadzono m.in. możliwość oglądania treści w rozdzielczości Full HD, czego wcześniej w najtańszym pakiecie nie było.

Jeżeli chcemy korzystać ze swojego profilu Netflix na innym koncie, to możemy go bez problemu przenieść. Zachowamy tym samym naszą historię oglądania, zapisane filmy i inne dane, które zbieraliśmy przez długi czas, korzystając z platformy. Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się na konto Netflix.

Po logowaniu skorzystać można z opcji Przenieś profil. Następnie postępujemy z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Tym samym uzyskamy dostęp do naszego profilu na innym, nowym koncie Netflix - wraz z rekomendacjami czy też polubionymi produkcjami, oraz listą Do obejrzenia. Nie musimy już w tym celu zakładać nowego konta czy profilu.