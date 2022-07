Teleskopy balonowe to tańsza alternatywa dla teleskopów kosmicznych. Zamiast rakiety wystarczy potężny balon, a teleskop i tak osiągnie wysokość kilkudziesięciu kilometrów nad Ziemią. Stamtąd rozpocznie obserwacje najdalszych obszarów kosmosu.

NASA przygotowuje do pierwszej misji teleskop ASTHROS. Już w 2023 nad Antarktydą uniesie go w powietrze gigantyczny balon, który będzie większy niż boisko do piłki nożnej. ASTHROS poszybuje na wysokość 40 kilometrów, gdzie wykona pierwsze zdjęcia kosmosu. Jego celem jest sfotografowanie galaktyk, w których powstają nowe gwiazdy.

Zdjęcie Lustrzane panele ASTHROS pokryte złotem podczas sfotografowania kamerą na podczerwień - na zdjęciu po prawej panel odbija obraz technika NASA tak wyraźnie, jakby ten patrzył w lustro. /Źródło: Media Lario / domena publiczna

Zwierciadło główne dla teleskopu NASA wykonała włoska firma Media Lario. Ma ona duże doświadczenie w produkcji tego typu elementów do teleskopów, gdyż dostarczyła zwierciadła dla 66 naziemnych teleskopów w Chile. Lustro główne ASTHROS-a składa się z dziewięciu oddzielnych paneli wykonanych z lekkiego aluminium. Powierzchnie paneli są pokryte złotem, co znacznie poprawi jego możliwości pracy z promieniowaniem podczerwonym.



Myślę, że jest to prawdopodobnie najbardziej złożony teleskop, jaki kiedykolwiek zbudowano do misji balonowej na dużych wysokościach Jose Siles, kierownik projektu ASTHROS w NASA JPL

ASTHROS jest wyposażony w specjalne lustro o średnicy 2,5 metra, które zostało umocowane na podstawie odpornej na wibracje i przyciąganie grawitacyjne. Teleskop balonowy został tak zaprojektowany, aby lustro teleskopu mogło zachować swój paraboliczny kształt, który został uzyskany z dokładnością do 2,5 mikrometra. Wszystko zostało wykonane z ultralekkich materiałów, aby całość konstrukcji mogła być uniesiona w powietrze przez balon.



Zdjęcie Zwierciadło główne teleskopu ASTHROS będzie w stanie obserwować proces powstawania gwiazd w odległych galaktykach / NASA

Praca teleskopu ASTHROS będzie kontrolowana z ośrodka NASA w południowej Kalifornii, choć balon wystartuje z Antarktydy. Jego pierwsza misja rozpocznie się nie wcześniej niż w grudniu 2023 roku. Inżynierowie NASA zapowiadają, że balon z podwieszonym teleskopem będzie okrążał biegun południowy przez cztery tygodnie.

NASA przewiduje od 10 do 15 misji teleskopów balonowych w roku. Są one tańsze niż wynoszenie teleskopu na orbitę przy pomocy rakiet, a samo ich uruchomienie zajmuje mniej czasu. Pozwalają także przetestować technologie, które potem można wykorzystać w przypadku klasycznych teleskopów kosmicznych jak teleskop Jamesa Webba.