Interferometria, bo o niej właśnie mowa, to technologia, która zupełnie inaczej niż tradycyjne kamery podchodzi do obrazowania: zamiast bezpośrednio mierzyć fale świetlne, urządzenie rejestruje, w jaki sposób światło odbija się i interferuje samo ze sobą, a następnie rekonstruuje obraz na podstawie tych danych.

W najnowszym badaniu, prowadzonym przez naukowców z University of Science and Technology of China przetestowano instrument emitujący osiem wiązek lasera podczerwonego, które są kierowane na precyzyjnie określony punkt w oddali.