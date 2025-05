Nowa technika została już wykorzystana w 50 operacjach, a jej skuteczność w identyfikacji typu guza wyniosła 100 proc. W tradycyjnym podejściu, próbki guzów są pobierane, przesyłane do laboratorium i badane pod mikroskopem. Proces, choć skuteczny, trwa nawet do ośmiu tygodni, a opóźnienie to może wpływać na wybór strategii leczenia.