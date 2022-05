Ekologiczne trendy nie omijają również transportu wodnego, bo chociaż często go ignorujemy, skupiając się na tym samochodowym czy lotniczym, to w rzeczywistości w ogromnym stopniu przyczynia się on do zanieczyszczenia środowiska i emituje rocznie blisko 940 milionów ton CO2, co odpowiada 2,5% globalnej emisji gazów cieplarnianych - mówiąc krótko, szybko potrzebuje poważnych zmian.



Reakcja jądrowa sposobem na zieloną energię na morzu

Ciekawy pomysł w tym zakresie zaprezentowała właśnie norweska firma Ulstein, a mianowicie 149-metrową łódź Thor z torowym reaktorem ciekłosolnym, który może być wykorzystywany do ładowania akumulatora jednostki. Jak wskazują jej autorzy, tego typu statki są kluczowe szczególnie w wyjątkowo wrażliwych regionach, np. polarnych, gdzie obowiązuje wiele restrykcyjnych zasad, a naciski ze strony organizacji zajmujących się ochroną środowiska są ogromne. Poza tym, takie warunki mocno utrudniają uzupełnianie paliwa, co wpływa na wysoki koszt operacji.

Thor może bez problemu działać w arktycznych warunkach, prowadząc badania i misje ratunkowe niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, a także uzupełniać akumulatory innych elektrycznych łodzi przyszłości. Te ostatnie również są w planach firmy, a mowa o projekcie Sif, czyli 100-metrowej łodzi typu Ice Class 1C mieszczącej 80 pasażerów i 80 członków załogi.



Thor zostanie wyposażony w przenośny reaktor jądrowy typu MSR (Molten Salt Reactor), czyli taki, w którym paliwo jądrowe i materiał paliworodny są rozpuszczone w chłodziwie i występują w postaci ciekłych, stopionych soli.



Reaktory tego typu są bardzo bezpieczne w działaniu, bo posiadają pasywne systemy chłodzące, które mogą działać nawet po awaryjnym wyłączeniu. Jak zapewnia Ulstein, taki reaktor na łodzi jest w stanie dostarczyć energię wystarczającą do zasilenia 4 statków ekspedycyjnych w tym samym czasie, a do tego nie wymaga “ładowania" przez cały cykl życia jednostki.

Zdjęcie Thor zasłużył na swoją nazwę torowym reaktorem jądrowym na pokładzie / Ulstein / materiały prasowe

MSR ma ogromny potencjał w kontekście czystego pływania. Jest wiele niepewności w zakresie przyszłych paliw, ale już teraz mamy bogate źródło energii, które przy właściwym podejściu może być bezpieczne, wydajniejsze, tańsze i mieć mniejszy ślad środowiskowy niż jakakolwiek istniejąca alternatywa tłumaczy Jan Emblemsvåg, profesor University of Science and Technology.