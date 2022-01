Technologia wirtualnej rzeczywistości rozwijana jest pod kątem nauki, medycyny, lotnictwa, branży gier wideo i wielu innych. Wyobrażając sobie użytkowników gogli VR zawsze mamy w głowie ludzi, bo to głównie z myślą o nich projektowane są te urządzenia. Jednak po raz kolejny okazuje się, że wirtualna rzeczywistość może przynieść korzyści również w świecie zwierząt.

Rolnik i hodowca bydła z Turcji znalazł dość nietypowe zastosowanie dla gogli VR. Izzet Kocak postanowił nakładać je krowom na oczy i pokazywać słoneczne obrazy wraz z relaksującymi widokami. Cel był prosty. Hodowca chciał w ten sposób sprawić, by jego krowy dawały więcej mleka.

Co ciekawe, to nie pierwszy przykład takiego wykorzystania narzędzi do wirtualnej rzeczywistości. Rosyjscy hodowcy już wcześniej zaczęli stosować tę technikę na swoich zwierzętach. Wyniki ich eksperymentu jednoznacznie pokazywały, że krowy, na którym zostały założone gogle VR dawały więcej mleka i było ono lepszej jakości niż grupa kontrolna.

Izzet Kocak nie ukrywa, że do spróbowania tej metody nakłoniły go obiecujące wyniki rosyjskich hodowców. Sam wcześniej próbował zwiększyć ilość produkowanego mleka przez krowy innymi sposobami. Jednym z nich było puszczanie zwierzętom muzyki klasycznej. Tureccy hodowcy znaleźli się w nieciekawym położeniu ze względu na stale rosnące ceny paszy. W związku z tym ceny utrzymania zwierząt są wyższe, nic zatem dziwnego, że rolnicy szukają sposobu na wyjście z niekorzystnej sytuacji.

W Rosji krowy zostały wyposażone w gogle wirtualnej rzeczywistości. Zdecydowaliśmy się spróbować tej metody w naszym własnym biznesie. W pierwszej fazie zaopatrzyliśmy dwie krowy w gogle wirtualnej rzeczywistości. Monitorowaliśmy proces przez 10 dni. W przypadku zwierząt wyposażonych w gogle zanotowaliśmy wzrost w ilości i jakości produkowanego mleka powiedział Izzet Kocak w rozmowie z Anadolu Ajansi.

Turecki hodowca podaje, że krowy wyposażone w gogle wirtualnej rzeczywistości zauważalnie zwiększyły ilość produkowanego mleka. Co więcej, jego jakość jest ponoć również o wiele lepsza. Wcześniej krowy produkowały 22 litry mleka dziennie, a po zastosowaniu technologii VR ta wartość wzrosła do 27 litrów.

To już kolejny raz, gdy gogle wirtualnej rzeczywistości są wykorzystane w przypadku w hodowli bydła. Wraz ze skutecznością metody może stać się ona coraz bardziej powszechna. Czy gogle VR zrewolucjonizują hodowle zwierząt?