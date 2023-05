ADM-160B MALD mają zasięg 900 kilometrów

ADM-160B MALD może przenosić do czterech ładunków na pułapie do 12 tysięcy metrów i na odległość do 920 kilometrów z prędkością 0,91 Ma przez 90 minut. Imitator ma 2,84 m długości, 1,71 m rozpiętości i 115 kilogramów masy całkowitej.

Co ciekawe, podczas ataku w Ługańsku, użyto pocisków Storm Shadow wystrzelonych z pokładów ukraińskich myśliwców Su-24. Pociski zostały wyposażone w bardzo efektywny silnik turboodrzutowy Turbomeca Microturbo TRI 60-30 o ciągu 5,4 kN. Pozwala on rozpędzić Storm Shadow do nawet 1000 km/h. Pocisk ma długość 510 cm, szerokość 63 cm i wysokość 48 cm.