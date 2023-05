Nazwa Kaliningrad na cześć zbrodniarza wojennego

Nazwy te powinny już dawno zostać zmienione, ponieważ Kaliningrad to nazwa nadana na cześć rosyjskiego zbrodniarza Michaiła Kalinina, odpowiedzialnego m.in. za mord w Katyniu. W ten sposób, w pewnym sensie Polska zaczyna odcinać ostatnie rosyjskie macki plugawiące naszą historię i ingerujące w naszą obecną rzeczywistość.

Królewiec został wzniesiony w 1255 roku przez Krzyżaków, którzy nazwali zamek mianem Coningsberg, co po polsku znaczyło "Królewska Góra". Nazwa ta została zadana na cześć króla Czech, Przemysła II Ottokara. To on stanął wówczas na czele wojsk i realizował wyprawy przeciwko Prusom. Królewiec przez 700 lat wchodził w skład Państwa Zakonnego i znajdował się w granicach Prus i Niemiec.