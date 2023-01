W sieci 6G to człowiek będzie wielką anteną. Foliarze mieli rację?

Sieć 6G ma być 1000 razy szybsza od technologii 5G

Pierwsze eksperymenty urządzeń technologii 6G pokazały, że dane można odbierać i przesyłać w odległości ponad 100 metrów w paśmie o częstotliwości od 100 Ghz do 10 Thz. Prędkość przesyłu danych wynosiła 1 Tb/s. To ogromny wzrost jakości transmisji w porównaniu do sieci 5G. Przypominamy, że obecnie w większości przypadków transfer wynosi ok. 1 Gb/s, więc w przypadku 6G mamy tu aż 1000-krotny wzrost przepustowości.

Co ciekawe, badania chińskich naukowców wykazały, że sieć 6G może zwiększyć nasze zdolności intelektualne. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów, naukowcy zaobserwowali przyspieszony wzrost neuronów w mózgach myszy, po wystawieniu ich na krótkotrwałe promieniowanie o niskiej dawce fal terahercowych. Zaskakujące wyniki dotyczą trzyminutowej ekspozycji na 100-mikrowatowe promieniowanie pulsacyjne o szerokich częstotliwościach od 0,3 do 3 teraherców.

Chińczycy mówią, że 6G zapewni nam lepszą jakość życia

Neurony w mózgach myszy wzrosły prawie o 150 procent w porównaniu z tkanką kontrolną hodowaną na szalce Petriego. Zwiększyła się również całkowita długość połączeń między neuronami, a także podwoiła w ciągu zaledwie trzech dni. Co najważniejsze, analiza molekularna sugeruje, że odsłonięte komórki mózgowe pozostały zdrowe. Oznacza to, że sieć 6G, która będzie pracowała na dużo wyższych częstotliwościach niż 4G i 5G, w określonych warunkach może okazać się korzystna dla naszych mózgów.