Uwielbiają zmieniać owady w cyborgi - jaki jest sens podobnych badań?

W ostatnich latach coraz częściej słuchamy o tzw. elektronicznych nosach, czyli urządzeniach wykrywających zapachy, ale najczęściej nie są one tak czułe jak ich naturalne odpowiedniki, dlatego naukowcy zaczynają sięgać po... cyborgi. A mówiąc precyzyjniej roboty wyposażone we fragmenty żywych organizmów, w przypadku izraelskich badaczy szarańczy, które słyną ze swojego wyjątkowego węchu.



Cyborg z czułkami szarańczy do śledzenia przestępców

Co ciekawe, to nie pierwszy eksperyment z udziałem szarańczy, bo w połowie ubiegłego roku naukowcy Uniwersytet Michigan wykorzystali je w podobny sposób - dosłownie zhakowali mózgi owadów do wykrywania zmian nowotworowych w ludzkim organizmie, a zespół Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis testował ich możliwości w zakresie wykrywania ładunków wybuchowych. Do czego będzie służył robot kołowy z czułkami szarańczy włączonymi do swojego systemu elektronicznego Uniwersytetu w Tel Awiwie?



Reklama

Wideo youtube

Robot jest mobilny, więc naukowcy pracują nad metodami pozwalającymi mu podążać za zapachami do ich źródła, aby w przyszłości technologia ta mogła znaleźć zastosowanie w wykrywaniu bomb na lotniskach czy śledzeniu przestępców.



A jak to w ogóle działa? Naukowcy opisują swój projekt jako platformę bio-hybrydową, zawierającą zestaw czułków pobranych od szarańczy pustynnej, które są podłączone do systemu elektronicznego, mierzącego ilość sygnału elektrycznego wytwarzanego przez czułki po wykryciu zapachu. Jest ona połączona z algorytmem uczenia maszynowego, który dopasował charakterystyczny wzorzec sygnałów do odpowiadającego mu zapachu, ustanawiając w ten sposób sygnatury elektryczne. Obecnie system niezawodnie rozróżnia osiem "czystych" zapachów, w tym geranium, cytrynę i marcepan oraz dwie mieszanki różnych zapachów.



Po zakończeniu eksperymentu nadal identyfikowaliśmy dodatkowe i niezwykłe zapachy, takie jak różne rodzaje szkockiej whisky. Porównanie ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi wykazało, że czułość nosa owada w naszym systemie jest około 10 000 razy większa niż w przypadku urządzeń, które są obecnie używane komentują autorzy.