Walka z otyłością: Vouchery na zakupy i bilety do kina za dobre sprawowanie

Aplikacja Better Health: Rewards pomaga wyznaczać cele, aby jeść zdrowiej i więcej się ruszać. Cele będą tylko dla Ciebie, na podstawie tego, jak bardzo jesteś aktywny i co zwykle jesz i pijesz. Oznacza to, że możesz pracować nad tym, co jest dla Ciebie najważniejsze, robiąc małe kroki tydzień po tygodniu w kierunku zdrowszych nawyków. Zróbmy to razem! czytamy w opisie aplikacji.

Brytyjski rząd przeznaczył na ten cel aż 3 mln funtów, co dobrze pokazuje, że poważnie traktuje problem nadwagi i otyłości. I trudno się temu dziwić, bo w Wielkiej Brytanii jest on wyjątkowo powszechny. Zdaniem Cancer Research UK (CRUK) już 64 proc. brytyjskiego społeczeństwa ma nadwagę, a prognozy pokazują, że do 2040 roku będzie to już 71 proc. społeczeństwa, czyli ok. 42 mln osób!



Czy tego typu inicjatywy mają szansę powodzenia? Na to pytanie ma odpowiedzieć program pilotażowy zorganizowany w Wolverhampton, który potrwa do końca 2023 roku. Jak przekonuje Beverley Momenabadi z Rady Miejskiej Wolverhampton, miasto zostały wybrane do pilotażu ze względu na "osiągnięcia miasta w docieraniu do społeczności" i jego władze mają nadzieję, że uda im się nakłonić do udziału w programie Better Health: Rewards nawet 50 tys. osób, czyli co piątego mieszkańca (uprawnione do wzięcia udziału w programie są tylko osoby powyżej 18. roku życia).