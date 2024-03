Spis treści: 01 Narkotyki w paczkomacie?

02 Handel rodem z filmu

03 Rzeczy zakazane w paczkomacie

Narkotyki w paczkomacie?

Paczkomaty już jakiś czas temu na dobre zadomowiły się w większości polskich miast i miasteczek. Z usług firmy InPost korzystamy na potęgę i nie ma się czemu dziwić. To wygodny sposób wysyłania i odbierania paczek. Jak przypomnę sobie o problemach z przesyłkami kurierskimi podczas nieobecności w domu to tym bardziej cieszy mnie fakt, że paczkę odbiorę teraz kiedy chcę - ot, choćby w środku nocy.

Niestety, popularna usługa przyciąga nie tylko chętnych na zakupy internetowe, ale również osoby, których zamiary są nieco bardziej... nielegalne. W tym momencie pojawia się pytanie - czego nie można robić z paczkomatem? Przykładem może być wysyłanie substancji powszechnie uznanych za nielegalne. Ot, choćby narkotyków.

Handel rodem z filmu

Policjanci z Grudziądza i Lublina otrzymali informację o podejrzanych osobach, które miały wykorzystywać paczkomaty w handlu narkotykami. Nielegalne substancje były wysyłane przy pomocy usługi kurierskiej do klientów w całym kraju. Na skutek współpracy funkcjonariuszy i firmy kurierskiej doszło do przechwycenia jednego z pakunków.

Ten nie został dostarczony do miejsca docelowego, lecz w sortowni policjanci doprowadzili do jej zabezpieczenia. Zgodnie z podejrzeniami w środku znajdowały się nielegalne substancje, których właścicieli łatwo było zlokalizować. Do wysyłania paczek potrzebne było podanie danych, dlatego szybko okazało się, kto odpowiada za ten nielegalny proceder.

Policjanci zatrzymali dwójkę braci w wieku 30 i 36 lat. Doszło też do przeszukania ich lokum, w którym znaleziono duże zapasy nielegalnych środków. Mowa przede wszystkim o narkotykach, jak również dwóch sztukach nielegalnej broni palnej czy sporych zapasach gotówki. Obecnie za handel nielegalnymi substancjami grozi im do 12 lat pozbawienia wolności, ale jeden z nich może otrzymać większą karę - nawet 8 lat za posiadanie broni bez pozwolenia.

Rzeczy zakazane w paczkomacie

Narkotyki i inne nielegalne substancje siłą rzeczy nie mogą być wysyłane paczkomatem. Samo ich posiadanie jest niedozwolone, choć w przypadku paczkomatów obostrzenia są znacznie szersze. Czego nie można wysyłać paczkomatem? Lista przedmiotów zakazanych jest całkiem spora. Wśród nich wymienić można:

Pieniądze

Papiery wartościowe

Materiały wybuchowe i łatwopalne

Produkty łatwo psujące się

Oleje samochodowe, płyny itp.

Gaśnice

Nawozy

Przed wysłaniem warto sprawdzić, czy nasza paczka na pewno będzie regulaminowa - i nie chodzi tu tylko o wymiary.