Badacze z The Ohio State University udowodnili, że dostępne powszechnie pieczarki i shiitake potrafią działać jak organiczne układy pamięci, zdolne do zapamiętywania stanów elektrycznych.

Ekologiczna alternatywa dla krzemu

Zespół dra Johna LaRocco odkrył, że z grzybni można stworzyć tzw. memrystory - elementy elektroniczne pamiętające wcześniejsze stany napięcia, przydatne w przetwarzaniu i przechowywaniu danych. Memrystory na bazie shiitake wykazały podobne efekty pamięci jak układy półprzewodnikowe, a przy tym są biodegradowalne, tanie w produkcji i energooszczędne. Grzyby, po odpowiednim odwodnieniu i podłączeniu do obwodów, reagowały na różne napięcia, wykazując zdolność do przełączania stanów elektrycznych z częstotliwością nawet 5850 sygnałów na sekundę, z dokładnością około 90 proc.

- Elektronika grzybowa nie jest nowym pomysłem, ale stała się idealnym kandydatem do tworzenia zrównoważonych systemów komputerowych - wyjaśnił dr LaRocco. W przeciwieństwie do tradycyjnych chipów, grzybowe memrystory nie wymagają rzadkich minerałów ani ogromnych ilości energii, co czyni je przyjaznymi środowisku. Jak podkreśla współautorka badań, prof. Qudsia Tahmina, "społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome potrzeby ochrony środowiska i zachowania go dla przyszłych pokoleń. To może być jednym z czynników napędzających bio-przyjazne pomysły takie jak ten".

Od kompostu do sztucznej inteligencji

Co ciekawe, grzybowe układy można skalować - większe kolonie sprawdzają się w tzw. edge computingu czy badaniach kosmicznych, a mniejsze mogą zwiększyć wydajność urządzeń autonomicznych i wearables. Przyszłe prace mają skupić się na miniaturyzacji i ulepszeniu technik hodowli, aby stworzyć stabilne, mikroskopijne memrystory.

Cała infrastruktura potrzebna do eksperymentów może być zaskakująco prosta: - Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć badać grzyby i komputery, może być tak małe jak pryzma kompostu i trochę domowej elektroniki, albo tak duże jak fabryka hodowli z gotowymi szablonami - zauważa dr LaRocco.

Źródło: The Ohio State University

Publikacja: John LaRocco et al., Sustainable memristors from shiitake mycelium for high-frequency bioelectronics, PLOS One (2025). DOI: 10.1371/journal.pone.0328965

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News