Hasło do komputera to popularny sposób na ochronę danych na swoim urządzeniu. Wybiera go większość osób. Wiele z nas zapomina jednak o tym, że regularna zmiana hasła zwiększa skuteczność zabezpieczenia. Co jakiś czas warto to zrobić. Czy wiesz jak?

Jak zmienić hasło w komputerze?

Zmiana hasła w Windowsie jest bardzo prosta. Bez trudności można z nią sobie poradzić.

Proces zmiany hasła należy rozpocząć od kliknięcia Start i przejścia do ustawień. Następnie należy odszukać opcję "Konta". Po kliknięciu, po lewej stronie wyświetli nam się lista, na której znajdziemy zakładkę o nazwie "Opcje logowania". To w niej znajdziemy możliwość ustawienia nowego hasła. W menu zauważymy nagłówek o nazwie "Hasło", pod którym znajduje się opcja "Zmień hasło do konta". Wystarczy, że wpiszemy poprzednie hasło oraz dwukrotnie wprowadzimy nowe. Pozostaje nam tylko zatwierdzić zmianę i gotowe.

Reklama

Innym sposobem na zmianę hasło jest użycie skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+Delete. Wyświetlą nam się opcje, spośród których należy wybrać "Zmień hasło". W ten sposób od razu przejdziemy do okna, które pozwala na jego zmianę. Tak jak w poprzednim przypadku, będziemy musieli wpisać obecne hasło do komputera oraz dwa razy wprowadzić nowe.

Zapomniałem hasła do komputera. Co teraz?

Zmiana hasła do komputera jest wyjątkowo prosta. Schody zaczynają się wtedy, kiedy nie możemy odblokować komputera, aby tego dokonać. Czy istnieje sposób na odzyskanie starego hasła lub dostęp do komputera bez niego? Na szczęście tak.

Po wpisaniu złego hasła należy wcisnąć wyświetlający się na ekranie komunikat "Zresetuj hasło". Po kliknięciu powinno pojawić się pytanie zabezpieczające, na które poprawna odpowiedź pozwoli ci na ustalenie nowego hasła. Upewnij się, że zapiszesz nowe hasło na kartce lub je zapamiętasz. Po jego ustawieniu będziesz mógł zalogować się do konta tak, jak zwykle.

Zdjęcie SMS z kodem weryfikacyjnym może pozwolić ci na odzyskanie dostępu do konta Microsoft / 123RF/PICSEL

Jak odzyskać dostęp do komputera?

Nawet jeśli nie udało ci się odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające, jest jeszcze nadzieja. Hasło do komputera można także zmienić za pomocą konta Microsoft.

Wystarczy, że uda ci się potwierdzisz swoją tożsamość. Możesz to zrobić na innym urządzeniu. Po kliknięciu na opcję "Resetowanie hasła" lub "Nie pamiętam hasła", wyświetli się okno, w którym należy wpisać swoją nazwę użytkownika. Następnie będziesz mógł wybrać, czy wolisz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą przesłania maila, czy SMS z kodem weryfikacyjnym, wysłanego na twój telefon. W zależności od wybranej metody uzyskasz kilkucyfrowy kod, który należy wpisać w odpowiednie okno.

Po wpisaniu właściwego kodu, na wskazany adres mailowy lub numer telefonu przyjdzie kolejna wiadomość, która pozwoli ci na zmianę hasła. Po dokonani ostatniego etapu pozostaje zalogować się za pomocą nowego hasła do swojego sprzętu.

Zobacz także:

The Precinct: Zwiastun ciekawej gry, w której jesteśmy policjantem

Czy technologie już wkrótce zmienią nasze życie nie do poznania? Warto się przygotować

Acer miał opuścić Rosję, ale tego nie zrobił. I tak sprzedawał sprzęt warty miliony