Zbudują najpotężniejszą turbinę wiatrową. Większą niż Pałac Kultury i Nauki

Wyścig o budowę najpotężniejszej turbiny wiatrowej na świecie trwa. Przodują w niej Chińczycy, którzy nie tak dawno ogłosili plany związane z instalacją konstrukcji OceanX, która ma moc na poziomie aż 16,6 MW. Jest to projekt firmy MingYang Smart Energy. Upłynęło kilka tygodni i szykuje się nowy rekord w branży.

Chiny zbudują najpotężniejszą turbinę wiatrową na świecie

Najpotężniejsza turbina wiatrowa zostanie zbudowana przez państwowego producenta CRRC z Chin. Plan zakłada stworzenie konstrukcji przeznaczonej do instalacji na morzach, gdzie występują bardzo silne wiatry. Ogromny wiatrak ma zmaksymalizować możliwości z zakresu wydajności energetycznej. Do tego stopnia, że w trakcie zaledwie jednego obrotu wirnika będzie można uzyskać aż 40 kWh energii (przy pełnej prędkości wiatru).

Turbina ma oferować moc na poziomie aż 20 MW. Roczna zdolność produkcyjna jednej konstrukcji ma zapewnić energię elektryczną dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych. Wirnik ma mieć długość aż prawie 260 metrów. To więcej niż wysokość Pałacu Kultury i Nauki. Natomiast z łopatami skierowanymi do góry będzie to aż 320 metrów! Łączny obszar obrotowy to 53 tys. metrów kwadratowych, czyli wielkości siedmiu standardowych boisk piłkarskich.

Plany CRRC zaprezentowane w Europie

Do ujawniania planów związanych z budową najpotężniejszej turbiny wiatrowej doszło w Niemczech, podczas konferencji WindEnergy w Hamburgu.

CRRC jest pionierem transformacji w całym sektorze dzięki wielu wiodącym na świecie innowacjom w ostatnich latach, w tym największej na świecie pływającej turbiny wiatrowej, najwyższej lądowej wieży wiatrowej i najpotężniejszego 25-megawatowego generatora wiatrowego z magnesami trwałymi i napędem półbezpośrednim, co pokazuje nasze techniczne doświadczenie w globalnej branży energetyki wiatrowej. czytamy w oświadczeniu CRRC

Chińskie przedsiębiorstwo we własnych rozwiązaniach korzysta również z nowych technologii. W tym prognozowaniu opartym na AI, co pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych urządzeń w zależności od regionów na świecie oraz panujących tam warunków pogodowych.

Oczywiście w planach są budowy jeszcze większych turbin wiatrowych, ale to zadania, które nie są proste w realizacji. Dla przykładu Norwegowie chcą stworzyć konstrukcję o wysokości aż 400 metrów, ale potrzebują na to kilku lat. Harmonogram zakłada uruchomienie takiej machiny dopiero pod koniec dekady, a stworzenie prototypu (o znacznie mniejszej mocy) przewidziano na 2026 r. Docelowo turbina ma oferować moc na poziomie aż 40 MW, czyli dwa razy większej względem projektu Chińczyków z CRRC.