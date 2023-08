Zemsta Kim Dzong Una? Pociski z Korei Północnej w rękach Rosjan

Najpewniej chodzi więc o Iran, który posiada amunicję R-122 i wcześniej dostarczał odnowione rakiety do Rosji. Kanał zdradza też, że jest w posiadaniu danych na temat jeszcze innego rodzaju pocisków do wyrzutni Grad, który idealnie pasuje do tego schematu i podzieli się nimi w najbliższym czasie. Warto zresztą dodać, że w podobny sposób Rosja weszła w posiadanie chińskich pocisków 152 mm Type 66 HE, używanych przez rosyjską jednostkę artylerii z haubicą D-20, o czym pisaliśmy jakiś czas temu.

