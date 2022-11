Projekt nowego superwieżowca o nazwie 8 Shenton Way zaprezentowała firma Skidmore, Owings & Merrill (SOM).

Konstrukcja stanie w jednym z najważniejszych punktów Singapuru m.in. obok sławetnego Marina Bay.

Sięgając 305 metrów wysokości, będzie górował nad panoramą miasta, stając się jego największym budynkiem i jednakowo jedną z największych budowli Azji.

Przy swojej wielkości 8 Shenton Way stawia także na ekologię. Zbudowanie superwieżowca ma zużyć o 55% mniej energii niż standardowe budowle Singapuru.

Jego projekt zainspirowano lasami bambusowymi, porównując wieżowiec do wznoszących się łodyg bambusa.

Kolejny superwieżowiec Azji otoczony największym luksusem

Singapur będzie miał swój pierwszy superwieżowiec. Takim terminem określa się budowle o minimalnej wysokości 300 metrów. Nowa budowla w Azji nazwana 8 Shenton Way ma mieć aż 305 metrów, z 63 piętrami.

Zdjęcie Według planów 8 Shenton Way będzie znacznie się wyróżniał na tle całej panoramy Singapuru / © SOM | Bezier / materiały prasowe

Podstawowo superwieżowiec będzie centrum komercyjnym z setkami biur, sklepów, restauracji czy przestrzeniami do użytku publicznego. Znajdą się w nim także luksusowe rezydencje. Widać, że wszystko ma być w nim bardzo drogie, jednak nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę skalę i miejsce budowy wieżowca. Powstanie on na styku najważniejszych miejsc Singapuru jak Centralna Dzielnica Biznesowa czy sławetny resort Marina Bay.

Zdjęcie Sławny resort wypoczynkowy Marina Bay Sands to obecnie wizytówka Singapuru. W przyszłości jednak ten tytuł może jej odebrać 8 Shenton Way / © 2022 Reuters

Potęga i ekologia największej konstrukcji Singapuru

Projekt 8 Shenton Way wyróżnia się nie tylko swoją wielkością i luksusowym sąsiedztwem, ale także dużym naciskiem na ekologię. Jego twórcy zaznaczyli, że najważniejsze było dla nich stworzenie czegoś, co będzie nie tylko górowało nad panoramą Singapuru, ale także pokaże priorytet stawiania na środowisko we współczesnej architekturze.

Zdjęcie Stawiając na luksus, projektanci superwieżowca nie zapominają także o środowisku / © SOM | Bezier / materiały prasowe

Przy tworzeniu projektu wzorowano się na lesie bambusowym, na podobieństwo którego ma powstać superwieżowiec. Same jego zewnętrzne ściany mają być zbudowane z materiału, przypominający bambus. To, co przykuwa uwagę to fakt, że projektanci planują poświęcić aż 10 tys. metrów kwadratowych konstrukcji na wybudowanie przestrzeni zielonych jak wielkie ogrody czy tarasy.

Zdjęcie Dominującym elementem 8 Shenton Way prócz nowoczesnej bieli i masy szkła, będzie zielony kolor roślin, które projektanci chcą wkomponować w wieżowiec / © SOM | Bezier / materiały prasowe

Jednym z największych wyzwań projektu ma być zapewnienie do niego odpowiednich materiałów. Budowa wysokościowca ma pochłonąć o 55% mniej energii niż standardowego wieżowca w Singapurze. Jest to godne pochwały, jednak wobec skali budowli wydaje się prawie nierealne.

Zdjęcie Największy wieżowiec Singapuru ma być jednym z centralnych punktów głównych wydarzeń kulturalnych, społecznych i ekonomicznych w kraju / © SOM | Bezier / materiały prasowe

Projektanci zapewniają, że jest to jednak możliwe i planują ukończyć superwieżowiec do 2028 roku. Deklarują, że do budowy wykorzystają tylko takie surowce, których obróbka nie wytwarza dodatkowej emisji CO2. Gdy budowla powstanie będzie jednym z klejnotów Azji i jednakowo jednym z najbardziej zaskakujących projektów współczesnej architektury.