AI, roboty i nuklearne kulki. Oto przyszłość według Amazona

W Polsce Amazon dalej kojarzy się przede wszystkim z dostarczaniem paczek. Niemniej ta ogromna firma inwestuje w szeroki zakres technologii od AI po robotykę, nowoczesne źródła zrównoważonej energii na technologiach kosmicznych kończąc. Tegoroczna edycja Amazon Delivering The Future zdominowana była przez jedno słowo - AI. Specjalnie dla was zebraliśmy największe i najważniejsze rzeczy zaprezentowane podczas tej wielkiej imprezy.

Robotyzacja dalej na topie

Amazon dalej stawia na automatyzacje i robotyzacje linii swoich dostaw. Jej najnowszą odmianą jest Vulcan - pierwszy robot Amazona, który wyposażony jest w...zmysł dotyku. Dzięki temu dostosowuje swoją siłę do ładunku, z jakim ma do czynienia.

Vulcan Może przenieść aż do 75 proc. każdego ładunku, z którym pracownicy Amazona mają do czynienia na co dzień, mając przede wszystkim pomagać w zwiększeniu efektywności.

- Vulcan rozumie zmysł dotyku, przez co jest w stanie wykonać delikatne i zręczne zadania - powiedział podczas tegorocznego Amazon Delivering the Future Aaaron Parness, dyrektor w Amazon Robotics.

AI na fali w Amazonie. Od robotycznych ramion...

Amazon zdradził też wprowadzenie specjalnych systemów o kryptonimie Projekt Eluna, które wykorzystują agentyczną sztuczną inteligencję do przetwarzania tysięcy danych, zwiększając przepustowość w magazynach i podnosząc efektywność w dostarczeniu paczek. Pozwala m.in. na lepsze zarządzanie zespołem do efektywniejszego odpowiadania na kluczowe potrzeby, zapobiegając przestojom.

Jedną z innowacji zaprezentowanych na tegorocznym Amazon Delivering The Future jest Blue Jay. To nowy system mający konsolidować w magazynach pracę wielu robotoycznych ramion. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do podwojenia efektywności pracy polegającej na często sortowaniu i porządkowaniu obiektów. Blue Jay jest już testowany w jednym z zakładów w Karolinie Południowej, gdzie jest w stanie podnosić, układać i konsolidować około 75 proc. wszystkich rodzajów produktów przechowywanych w naszych magazynach.

- Blue Jay to taki żongler, który nigdy nie upuści piłki. Tylko zamiast piłkami żongluje dziesiątkami tysięcy przedmiotów, które poruszają się na linii z dużą prędkością - Tye Brady, główny technolog w zespole Amazon Robotics.

Blue Jay ma wykonać większą ilość pracy na małej przestrzeni Marcin Jabłoński archiwum prywatne

Nowe okulary dla kurierów przyszłości

Na tegorocznym Delivering the Future Amazon zaprezentował po raz pierwszy swoje smart okulary. Nie służą jednak do oglądania filmów czy grania w gry. Delivery Glasses, jak sama nazwa wskazuje, to przenośne urządzenie dla kurierów, mające pomóc im w pracy.

Delivery Glasses to swoiste "centrum operacyjne", stworzone w technologii Advanced Reality, które w czasie rzeczywistym przetwarza dane z obrazu z pomocą sztucznej inteligencji. Podstawowo służy jako skaner połączony ze specjalnym interfejsem. Jego celem jest dostarczenie potrzebnej wiedzy kurierowi, bez konieczności co chwila sięgania po notatki czy telefon. Nosząca go osoba wie doskonale, pod jaki adres ma trafić dana paczka lub czy na posesji nie znajduje się jakieś zagrożenie jak na przykład...pies. Obecnie okulary są testowane w terenie przez amerykańskich kurierów.

- Celem Delivery Glasses jest jak największe wsparcie dla naszych pracowników, aby mogli mieć pod ręką dostępne wszystkie potrzebne informacje czy narzędzia w czasie rzeczywistym - stwierdził Viraj Chatterjee, wicedyrektor oddziału Amazon Geospatial and WW Hub.

Nowe Delivery Glasses od Amazona mają polepszyć pracę kurierów materiały prasowe

W pogoni za nowoczesną energią nuklearną

Podczas Delivering The Future by Amazon mieliśmy okazję usłyszeć więcej na temat nowej technologii energii nuklearnej, która na dziś wykorzystywana jest tylko w...Chinach. Amazon inwestuje mocno w firmę X-energy, która tworzy reaktory nuklearne 4. generacji w technologii pebble-bed. Na polski bardzo prosto możemy to przetłumaczyć jako nuklearna poduszka kamyczków.

Reaktory pebble-bed do rozszczepiania atomów wykorzystują kulki wielkości bil do bilarda, które mimo że wyglądają niepozornie, to każda z nich chowa w sobie 18 tys. jednostek wzbogaconego uranu. Około 220 tys. takich kulek znajduje się w reaktorze, gdzie są przepychane jak w swoistym automacie do gum. Tam operują w temperaturze około 750 stopni, trzykrotnie większej niż we współczesnych reaktorach nuklearnych, zapewniając większą efektywność generowania energii. Całość jest chłodzona helem, który nie wchodzi w reakcje z promieniowaniem, zapewniając bezpieczną energię.

Amazon wraz z X-energy planuje do 2033 roku stworzyć kilka małych reaktorów modularnych w technologii pebble-bed, które osiągną wygenerowaną moc na poziomie 5 gigawatów energi, mogąc zasilić prawie 3,8 mln mieszkań. Podstawowo głównym zastosowaniem reaktorów Amazona będzie zapewnianie energii dla ogromnych centrów danych, niemniej w prezentacjach na Delivering The Future zapewniano, że ta technologia może zapewnić energię także całym społeczeństwom.

Taka mała kulka może stać się przyszłością energetyki Marcin Jabłoński archiwum prywatne

