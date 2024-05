Chińczycy stworzyli robota humanoidalnego, który jest precyzyjny i szybki

Humanoidalne roboty to takie, które z wyglądu przypominają ludzi. Nie jest to przypadkowe działanie, a celowe, bo tego typu maszyny mają wyręczać człowieka w różnych zadaniach. Chińczycy z firmy Astribot pochwalili się projektem o nazwie S1, który jest bardzo precyzyjny oraz szybki.

Robot humanoidalny S1 Astribot wykonuje zadania bardzo szybko

Robot Chińczyków z firmy Astribot wyróżnia się poprzez realizowanie różnych zadań w niespotykanym tempie. Maszyna jest w stanie wykonywać ruchy z prędkością do 10 m/s. Ponadto może przenosić każdym z ramion ładunki o masie do 10 kg.

Astribot chwali się, że jej robot humanoidalny jest "najbliższy wydajności operacyjnej człowieka". Maszyna jest w stanie wykonywać wiele zadań, które normalnie robią ludzie. Czynności przeprowadza szybko oraz precyzyjnie. Przykładowymi są otwieranie i nalewanie wina, prasowanie ubrań czy obieranie ogórka. Możliwości S1 zaprezentowano na wideo. Sam projekt owiany jest wieloma tajemnicami.

Parametry techniczne robota są tajemnicą

Firma Astribot należy do Stardust Intelligence z siedzibą w Senzhen i zajmuje się robotyką oraz doskonaleniem robotów w połączeniu z AI. Producent twierdzi, że pracował nad projektem S1 przez rok i jego premiera planowana jest na 2024 r.

Astribot nie ujawniło jednak parametrów technicznych S1 czy etapów związanych z opracowywaniem robota. Są to informacje, które objęto tajemnicą. Być może ze względu na konkurencję. Wiemy jednak, że maszyna przechodzi obecnie bardzo rygorystyczne testy powiązane z dużymi modelami AI.

Humanoidalne roboty tworzą także inne firmy

Prace nad humanoidalnymi robotami zaczynają przyspieszać i widać tego efekty. Niedawno Boston Dynamics zaprezentowało nową wersję kultowego Atlasa. Natomiast Tesla należąca do Elona Muska twierdzi, że jest bliska wprowadzenia na rynek własnego Optimusa.

Wiele takich robotów w nieodległej przyszłości zacznie wyręczać ludzi w domowych obowiązkach. Rozwiązaniami tego typu zaczęły nawet interesować się firmy, których do niedawna o to nie podejrzewano. Wśród nich jest Apple, które opracowuje własne roboty do domu.