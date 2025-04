Sztuczna inteligencja oceni twoją zdolność kredytową

Hitachi to japoński koncern technologiczny, który działa w bardzo wielu sektorach, wliczając w to IT, chmurę i sztuczną inteligencję. Jego system oceny zdolności kredytowej Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case (AT/PRC) od kilku lat działa w Japonii. Czy jest on bardziej sprawiedliwy od ludzi? Wiele na to wskazuje. Z narzędzia jako pierwszy skorzystał SBI Sumishin Net Bank. Dzięki systemowi AI udziela on rocznie o 18% więcej kredytów, a odsetek niespłaconych zobowiązań kredytowych spadł do 0,02%.

Scoring kredytowy przeprowadzany przez sztuczną inteligencję nie tylko zwiększa szansę przyznania kredytu odpowiednim osobom i zminimalizowania ryzyka błędnych ocen, ale również stanowi kolejny krok w cyfryzacji. Dzięki temu systemowi klienci nie muszą już dostarczać takiej ilości papierowych dokumentów. Pozwala on także uniknąć nadmiernej biurokracji. Wspomniany bank w Japonii zatrudnia jedynie 10 analityków w swoim dziale kredytowym.

Sprawiedliwość tego systemu polega m.in. na tym, że może pozytywnie ocenić zdolność kredytową u osób, które de facto ją posiadają, ale były wykluczane przez poprzednie systemy. Są to np. studenci, freelancerzy, imigranci czy osoby bez historii kredytowej. Firma podkreśla, że jej system nie dyskryminuje. Ocena ma być rzeczywiście obiektywna. Ponadto znacząco zmniejsza się czas oczekiwania na decyzję. Teraz to rozwiązanie trafi również do Polski.

Hitachi dostosował system scoringu kredytowego do polskich realiów

Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case (AT/PRC) to narzędzie w pełni oparte na sztucznej inteligencji. Jak doskonale wiemy, AI pracuje szybciej niż ludzie, zwłaszcza przy analizie danych z wielu źródeł. Dzięki temu decyzja kredytowa zapada w kilka minut lub ostatecznie w kilka godzin. Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych. Rozwiązanie jest też stosowane przy udzielaniu kredytów dużym przedsiębiorstwom. Wkrótce ma się pojawić w Polsce.

Według przedstawicieli firmy Hitachi w Polsce jego rozwiązanie oceny kredytowej zostało już dostosowane do specyfiki polskiego rynku, a także do wymogów prawnych. Chodzi m.in. o rozporządzenie unijne w sprawie sztucznej inteligencji - AI Act - które m.in. regulują kwestię scoringu, czyli oceny ludzi na podstawie ich zachowań. Hitachi zaznacza, że jego rozwiązanie jest bezpieczne i chroni prywatność pożyczkobiorców, których dane nie wychodzą poza system danego banku.

Polscy kredytobiorcy nie będą już dyskryminowani

Polacy jako obywatele UE są niejednokrotnie na lepszej pozycji niż osoby z Japonii czy USA. W obliczu unijnych wymogów firmy muszą wprowadzać dodatkowe środki czy udogodnienia. W przypadku tego narzędzia Hitachi dołączą do niego nowe moduły. Jeden ma charakter antydyskryminacyjny, mający zapewnić, że system nie będzie brał pod uwagę płci, rasy czy miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy. Drugi moduł pozwoli wytłumaczyć, jak poszczególne czynniki wpłynęły na decyzję kredytową.

Dzięki tym środkom będziemy wiedzieć, jak działa algorytm scoringu kredytowego. Mimo że sztuczna inteligencja jest często oprogramowaniem o zamkniętym kodzie źródłowym, to niektóre jej modele wnioskujące oferują możliwość prześledzenia ich łańcucha myślowego - kolejnych kroków przy rozwiązywaniu zadania czy wykonywania researchu.

Hitachi prowadzi już rozmowy z polskimi instytucjami finansowymi, które mają poskutkować implementacją narzędzia. AT/PRC ma być trenowany na danych konkretnego banku i działać tylko w obrębie jego infrastruktury. Wszystko to zgodnie z prawem polskim i unijnym. Jeśli system AI okaże się tak samo skuteczny jak w Japonii, może to oznaczać, że wiele osób w końcu otrzyma upragniony kredyt na mieszkanie. W końcu jeśli od lat stać cię na wynajem, to na taką samą ratę kredytu również powinno.

Jowita Michalska: AI zamiast przyjaciela. Duży światowy biznes INTERIA.PL