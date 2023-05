Dyskryminacja zmienia ludzki mózg. Naukowcy znaleźli mocne dowody

Wcześniejsze badania wykazały, że dyskryminacja ze względu na płeć powoduje pogorszenie zdrowia psychicznego, a także niższe osiągnięcia w nauce u poszczególnych osób. By sprawdzić, czy istnieją fizyczne konsekwencje dyskryminacji, powstał zespół badawczy zrzeszający naukowców z 72 instytucji naukowych.

W trakcie badań naukowcy przeanalizowali 7 876 skanów MRI pochodzących od mężczyzn i kobiet w wieku 18-32 lat z 29 krajów (139 próbek). Wyniki odnoszą się do "powierzchni kory mózgowej, grubości i objętości hipokampa".

Specjaliści zauważyli, że w krajach, które odznaczają się równością płci, mózgi kobiet i mężczyzn były do siebie bardzo podobne. Jednakże w przypadku państw, gdzie dyskryminacja ze względu na płeć jest na dużym poziomie, to mózgi kobiet mogą mieć mniejszą grubość kory mózgowej m.in. w prawym tylnym zakręcie obręczy, czy prawym zakręcie oczodołowo-czołowym.

W swoim artykule naukowym badacze piszą: "Wyniki te wskazują na potencjalnie niebezpieczny wpływ nierówności płci na mózgi kobiet i dostarczają wstępnych dowodów na opartą na neuronauce politykę równości płci [...] Analizy dotyczące związku między grubością kory a nierównością płci u kobiet wykazały, że grubość kory w prawej półkuli ma tendencję do zmniejszania się wraz z większą nierównością płci [...] Zaobserwowany efekt był globalny, znaczący w grubości kory prawej półkuli".

Wspomniane obszary mózgu związane są m.in. z aspektami kontroli emocjonalnej, reakcjami na nierówności, czy negatywnymi porównaniami społecznymi. W artykule można przeczytać: "obserwowany związek może wynikać z narażenia na niekorzystne środowisko i późniejszej reakcji na stres przez całe życie".

Naukowcy zauważają, że podobne zmiany w tych samych regionach mózgu zostały zaobserwowane w przypadku wpływu trudnego dzieciństwa na mózg. Badacze sądzą, że jeśli część danej populacji, czy to kobiety, czy inne osoby (np. różnego rodzaju mniejszości) w okresie dorastania będą dyskryminowane np. pod względem intelektualnym, to w późniejszym życiu mogą osiągać gorsze wyniki na poszczególnych etapach edukacji. Specjaliści podkreślają, że obniża to średnie wyniki dla całego społeczeństwa i że tylko porzucenie stereotypów może "przerwać błędne koło".

Autorzy badań dodają także: "Chociaż analizy przeprowadzone na małych, nielosowych próbkach mogą nie być reprezentatywne dla poszczególnych populacji, włączyliśmy wiele badań i w miarę możliwości z różnych miast w każdym kraju, aby zwiększyć reprezentatywność". Wyniki zostały opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences .