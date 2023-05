Jak ujawniały ostatnie badania, bakterie z rodzaju Desulfovibrio powodują tworzenie agregatów białkowych u nicieni. Naukowcy twierdzą, że wyniki te korelują z innymi badaniami, które dowiodły, że obfitość tej bakterii w ludzkim organizmie koreluje z nasileniem objawów choroby Parkinsona. Specjaliści jednocześnie podkreślają, że Desulfovibrio może nie być odpowiedzialny za wszystkie rejestrowane przypadki tej choroby.

Choroba Parkinsona dotyka obecnie ponad osiem milionów ludzi i jest jednocześnie drugą najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną. Najczęściej pojawia się ona w późniejszym życiu człowieka, przez co naukowcy oczekują, że liczba chorych gwałtownie wzroście wraz ze starzeniem się światowej populacji.

Bakterie i choroba Parkinsona

W ramach eksperymentów badacze pobrali szczepy bakterii Desulfovibrio z układu pokarmowego osób chorych na Parkinsona, a następnie wszczepiono je nicieniom Caenorhabditis elegans. Naukowcy zauważyli, że bakterie zaczęły tworzyć w maleńkich ciałach agregacje białka α-synukleiny - są to białka, które występują w rdzeniach kręgowych i w mózgach pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona. Wiele z badanych nicieni zmarło przedwcześnie.

Wcześniej zauważono także, że przeniesienie bakterii jelitowych od chorych na Parkinsona na myszy powoduje u nich wystąpienie podobnych objawów, jednakże w tych badaniach naukowcy nie potrafili określić, który konkretnie szczep jest za to odpowiedzialny.

Naukowcy uważają, że Desulfovibrio jest "głównym podejrzanym" za rozwój Parkinsona (u chorych notuje się większą ich liczebność), lecz zauważają także, że około 80 proc. zdrowych osób również posiada tego typu bakterie. Specjaliści sugerują także, że mogą istnieć zarówno bezpieczne, jak i niebezpieczne gatunki z grupy Desulfovibrio - nie każdy gatunek z tej grupy koreluje z objawami Parkinsona. Jak podaje Uniwersytet Helsiński w oświadczeniu: "Badanie wykazało, że szczepy Desulfovibrio wyizolowane od zdrowych osób nie powodują agregacji α-synukleiny w tym samym stopniu".

Jak powiedział prof. Per Saris z Uniwersytetu w Helsinkach: - Nasze odkrycia są znaczące, ponieważ przyczyna choroby Parkinsona jest nadal nieznana pomimo prób jej identyfikacji w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Odkrycia wskazują, że określone szczepy bakterii Desulfovibrio mogą powodować chorobę Parkinsona. Choroba jest spowodowana przede wszystkim czynnikami środowiskowymi, czyli ekspozycją środowiskową na szczepy bakterii Desulfovibrio, które powodują chorobę Parkinsona. Tylko niewielka część, czyli około 10 proc., choroby Parkinsona jest spowodowana przez pojedyncze geny.

Nierozstrzygniętą kwestią jest nadal to, w jaki sposób bakterie tworzą agregaty białkowe. Badacze sądzą jednak, że może być to powiązane ze sposobem, w jaki Desulfovibrio tworzy siarkowodór - gaz ten wpływa na mitochondria komórkowe, co z kolei "promuje produkcję reaktywnych form tlenu", a dalej "produkcję agregatów".

- Nasze odkrycia umożliwiają badanie przesiewowe pod kątem nosicieli tych szkodliwych bakterii Desulfovibrio. W związku z tym mogą być celem środków mających na celu usunięcie tych szczepów z jelit, potencjalnie łagodząc i spowalniając objawy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Po wyeliminowaniu bakterii Desulfovibrio z jelit, agregaty α-synukleiny nie powstają już w komórkach jelitowych, z których podróżują do mózgu przez nerwy - dodaje Saris. Badania zostały opublikowane w Frontiers in Cellular and Infection Microbiology .