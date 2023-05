Chińczycy lepsi od Elona Muska? Połączenie mózg-komputer zakończone sukcesem

Nie tylko Neuralink. Chińczycy gonią Elona Muska

Jak informował na początku marca Australijski Instytut Polityki Strategicznej (ASPI), który na zlecenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych przeanalizował technologie związane z obronnością, przestrzenią kosmiczną, energetyką i biotechnologią, Chiny mają nad Zachodem "oszałamiającą przewagę" w 37 z 44 powstających krytycznych technologiach.

Raport sugerował, że przegrywamy też wyścig o przełomowe odkrycia naukowe i wydaje się, że właśnie dostaliśmy kolejne potwierdzenie - Chińczycy poinformowali o przełomowym osiągnięciu w zakresie interfejsu mózg-komputer, a mianowicie udanym połączeniu mózgu małpy z maszyną za pomocą interwencyjnego BCI.

Badacze Nankai University, 301 Hospital i Shanghai HeartCare Medical Technology Co. za pomocą minimalnie inwazyjnego zabiegu przymocowali do ściany naczyń mózgowych małpy elektroencefalograf, czyli urządzenie rejestrujące sygnały elektryczne wyrażające fale mózgowe, a następnie wykorzystali je do uzyskania aktywnej kontroli nad mechanicznym ramieniem.

Chińczycy nazywają to przełomem i podkreślają, że choć Elon Musk i tym samym Stany Zjednoczone zyskały przewagę w zakresie inwazyjnego BCI, to sukces eksperymentu z wykorzystaniem interwencyjnego interfejsu mózg-komputer pozwoli im dogonić zagranicznych konkurentów - niemniej mają świadomość, że do testów na ludziach wciąż jeszcze daleka droga: