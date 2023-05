Odczytali jeden z najstarszych języków świata dzięki AI. To przełom

AI na naszych oczach zmienia przyszłość. Dla archeologów jednak stanowi niezwykłe narzędzie do spojrzenia w przeszłość. Przetwarzając ogromne ilości danych, pomaga m.in. w odczytywaniu i tłumaczeniu starożytnych tekstów, których złamanie zwykłemu człowiekowi zajęłyby lata. Pozwala to dosłownie cofnąć się badaczom do początków ludzkiego pisma i odczytać teksty w językach, które dziś zostały pogrzebane przez piaski historii.



Jeden z pierwszych języków w historii rozszyfrowany

Dokładnie taką okazję na spotkanie z przeszłością zdobyła grupa archeologów z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Uniwersytetu Ariel. Wspólnie stworzyli model neuronowego tłumaczenia maszynowego, który wykorzystuje przekazaną wiedzę nt. starożytności do tłumaczenia wymarłych języków.

Zdjęcie Archeolodzy opracowali dwie wersje modelu AI. Pierwszy tłumaczy język akadyjski tłumaczy ze znaków pisma klinowego w alfabecie łacińskim i drugą, która tłumaczy z reprezentacji znaków w języku komputerowym unicode / 123RF/PICSEL

Archeolodzy przetestowali swój nowy model na tekście języka akadyjskiego, mającego ponad 2000 lat temu. Jest to język semicki wywodzący się z Mezopotamii. To jednakowo jeden z najstarszych znanych nam języków cywilizacji. Kojarzony jest głównie z imperium akadyjskim założonym przez wręcz mityczną postać Saragona Wielkiego. W odległej starożytności był on jednak tym, czym dziś dla nas jest język angielski, stanowiąc język międzynarodowej dyplomacji, znanym na prawie całym Bliskim Wschodzie.

Zdjęcie W drugiej połowie II tysiąclecia przed naszą erą język akadyjski był znany w królestwach na terytorium Egiptu, Syrii, Izraela i Mezopotamii / Wikipedia

Pierwsza wersja modelu izraelskich archeologów uzyskała aż 37.47 punkty w ewaluacji BLEU4 (Bilingual Evaluation Understudy 4), który jest algorytmem oceniającym jakość tłumaczenia z języka naturalnego na inny. Wynik ten wskazuje, że model archeologów tłumaczy język akadyjski na angielski tak samo dobrze, jak np. Google Tłumacz zmienia polski na angielski.

Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o tłumaczeniu języka upadłych starożytnych imperiów, robi to ogromne wrażenie. Obecny wynalazek izraelskich archeologów to rozwinięcie ich modelu z 2020 roku nazwanego "Babilonian Engine". To co teraz mają w rękach może otworzyć archeologom wrota do poznania tekstów, które do niedawna stanowiły zagadkę.