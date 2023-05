Japońska firma robotyczna Jizai Arms od jakiegoś czasu pracowała nad stworzeniem systemu robotycznych ramion. Rezultatem ich prac są przypominające pająka kończyny, które można zamocować na danej osobie. Co więcej, użytkownik jest w stanie kontrolować poszczególne z ramion. Można je podłączać i odłączać w zależności od potrzeb, a nawet całkowicie wymienić.

Ramiona Jizai to dodatkowy system kończyn robotycznych składający się z nadającej do noszenia jednostki podstawowej z sześcioma terminalami i odłączanymi ramionami robota, którymi może sterować użytkownik. System został zaprojektowany, aby umożliwić interakcje społeczne między wieloma użytkownikami, takie jak wymiana rąk i zbadać możliwe interakcje między cyborgami w społeczeństwie.

Elastyczne, sterowalne i do zadań specjalnych

Celem firmy Jizai Arms było przede wszystkim zapewnienie optymalnej współpracy między ludźmi, robotami oraz sztuczną inteligencją. Współpraca ta powinna przebiegać w sposób naturalny i wygodny, w taki sposób, aby robotyczne ramiona stanowiły przedłużenie i uzupełnienie naszego własnego ciała.

Reklama

Wideo youtube

W perspektywie lat ma to utorować drogę do owocnej i płynnej współpracy, w której zarówno ludzie, jak i maszyny będą mogli rozwijać swój potencjał wspólnie. Robotyczne ramiona firmy Jizai Arms są niezwykle elastyczne, w związku z czym, za ich pomocą możemy wykonywać wiele zadań. Jak czytamy na stronie producenta, ich potencjał może być wykorzystywany zarówno na hali magazynowej, jak i sali operacyjnej. Co więcej, są one bardzo łatwe w kontrolowaniu przez użytkownika i, jak obiecuje producent, będą stwarzały wrażenie przedłużenia naszego ciała i pozwolą na swobodne dokonywanie za ich pomocą wszelkich zadań.

Poprawa jakości życia

Przede wszystkim Jizai Arms będą stanowiły niesamowite ułatwienie życia osób niepełnosprawnych. Będzie to miało wpływ na poprawę ich jakości życia oraz funkcjonowania. Osoby, które borykają się z brakiem kończyn, będę mogli używać robotycznych ramion jako zamiennik dla naturalnych. Ma to potencjał związany z podniesieniem standardów funkcjonowania i niezależności od osób trzecich.