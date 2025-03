Oszukali system. Studenci wygrali w Lotto za pomocą sztucznej inteligencji

Według rachunku prawdopodobieństwa każda kombinacja liczb w Lotto ma taką samą szansę wypadnięcia - przy założeniu, że system jest w pełni losowy. Według niektórych obserwacji w grach liczbowych zachodzą pewne prawidłowości, które przeczą całkowitej losowości. I fakt ten można wykorzystać na swoją korzyść.

Rozgryźli maszynę losującą dzięki sztucznej inteligencji

Trójka studentów z Uniwersytetu w Salento we Włoszech opracowała i udoskonaliła system sztucznej inteligencji, który pomógł im wygrać na loterii. Wszystko dzięki mechanizmowi, który wykorzystuje historyczne prawdopodobieństwo wypadnięcia konkretnych liczb w oparciu o wyniki wcześniejszych losowań. Studenci udali się do zakładu bukmacherskiego w Monteroni, rzut beretem od Wydziału Matematyki i Fizyki. Pierwsza próba kilka tygodni temu przyniosła im wygraną ok. 4500 euro. Postanowili więc spróbować jeszcze raz.

Za drugim razem dopracowali system gry (różne kupony z różnymi wygranymi, każdy za mniej niż 7 tys. euro), i udało im się zabrać do domu ok. 43 tysięcy euro. Za tą wygraną stoi nie tylko sztuczna inteligencja i spryt młodych adeptów nauk ścisłych, ale również pomoc właściciela kolektury, Diego Manca. To on odpowiednio ich nakierował.

"Ta trójka przyszła do mnie mniej niż miesiąc temu i poprosiła mnie o informacje o opóźnionych liczbach. Chcieli wiedzieć, czy z mojego doświadczenia warto jest obstawiać numery, które nie były wylosowane od długiego czasu" - powiedział Manca. Jego zdaniem jest odwrotnie - najbardziej opłaca się skreślać te liczby, które wypadają najczęściej.

"Wzięli sobie moją radę do serca, studiując system matematyczny. Każdy numer ma swój ściśle zdefiniowany cykl, który trwa przez około 20 losowań. Chłopaki byli w stanie precyzyjnie wydobyć te liczby w oparciu o ten cykl" - mówi właściciel zakładu.

Algorytm zapewnił studentom wygraną w Lotto

Studenci wyjaśnili, że system działa w oparciu o algorytm uczenia maszynowego, który został nakarmiony danymi historycznymi z losowań Lotto w ciągu ostatnich 2 lat. Machine learning to technika wykorzystywana przez systemy sztucznej inteligencji, które stale uczą się i doskonalą na podstawie danych. Dzięki temu wspomniany system do gry w Lotto dostrzegł powtarzające się wzory i pomógł studentom wytypować odpowiednie liczby. Nie jest on jednak nieomylny.

"Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że loteria jest systemem losowym, ale chcieliśmy zrozumieć, czy dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest zidentyfikowanie trendów, które mogłyby być dla nas użyteczne. Wykorzystaliśmy to, aby przekształcić tę ciekawość w mały projekt eksperymentalny" - powiedzieli włoscy studenci.

Projekt zapewne by się nie powiódł, gdyby nie spostrzeżenie doświadczonego właściciela kolektury. "Nakierował nas na cel, nakłaniając nas do obstawienia zwykłych liczb zamiast tego, co zwykle się robi z liczbami opóźnionymi" - mówi zadowolona trójka.

