Lotto to niezwykle popularna w Polsce gra

Lotto to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce, udział w niej biorą miliony graczy, którzy marzą o wielkiej wygranej. Wiele osób regularnie typuje liczby, licząc na szczęście lub próbując "złamać kod", stosując różnorodne porady. Milionowe wygrane już nie raz pomagały komuś odmienić swoje życie.

Perspektywa trafienia "szóstki" w Lotto i zdobycia wielomilionowej nagrody przyciąga zarówno stałych graczy, jak i tych, którzy próbują swojego szczęścia okazjonalnie - szczególnie przy wysokich kumulacjach.

Wyniki losowania Lotto z 7 listopada 2024 r. zaskoczyły wszystkich

Odkąd funkcjonuje Lotto, szczęścia w zakreśleniu prawidłowej kombinacji liczb próbowały miliony osób. Zdaniem Totalizatora Sportowego średnio co tydzień komuś udaje się trafić odpowiednie liczby i zostać milionerem. Zdarza się nawet, że takich "szczęśliwych losów" jest więcej. Czwartkowe losowanie (7 listopada br.) jest tego przykładem - i to nie byle jakim. Padł bowiem ogrom "szóstek" i "piątek".

W grze Lotto typuje się 6 z 49 liczb - to daje ok. 14 milionów możliwych kombinacji. Trafienie jednego, konkretnego zestawu, to więc prawdopodobieństwo ok. 1 do 14 mln (1:13 983 816). Szansa, że wiele osób trafi tę samą kombinację numerów w Lotto, jest więc bardzo niska, ale nie niemożliwa. Zależy to od kilku czynników, a zdaniem ekspertów ważne jest tu m.in. to, ilu graczy wzięło udział w danym losowaniu - gdy ich liczba rośnie, wzrasta też szansa na to, że więcej osób będzie miało szczęśliwe numery.

Niesamowite wyniki losowania Lotto. Wiele "szóstek", setki "piątek"

W dużych kumulacjach, kiedy liczba graczy rośnie, prawdopodobieństwo trafienia tej samej kombinacji przez więcej niż jedną osobę wzrasta, ale wciąż jest niskie. Jednak faktycznie w niektórych przypadkach tę samą kombinację mogą trafić nawet dziesiątki osób. Tak się stało właśnie 7 listopada br. Przez nagromadzenie "szczęśliwych kombinacji" nikt nie został milionerem. Zwycięskimi liczbami tym razem okazały się 1, 11, 21, 22, 31 oraz 41.

"Szóstkę" , która zwykle łączy się z milionowymi wygranymi, trafiło tym razem aż 11 osób - wygrały więc po 220 722,30 zł każda.

"Szóstkę", która zwykle łączy się z milionowymi wygranymi, trafiło tym razem aż 11 osób - wygrały więc po 220 722,30 zł każda. "Piątka" została natomiast trafiona przez setki uczestników losowania Lotto. Zwykle prawidłowe typy podaje od 20 do 80 osób (wg. ekspertów prawdopodobieństwo wygranej to ~1:54 201). Tym razem aż 270 osób miało "szczęśliwą kombinację", która jednak w tym przypadku nie przyniosła wielkich pieniędzy - każdy wygrany otrzymał po 834,60 zł.

"Czwórkę" trafiły tysiące osób - aż 2 321 uczestników. Każdy otrzymał po 184,10 zł. Prawdopodobieństwo wygranej to w tym przypadku ~1:1032.

"Trójka" padła natomiast aż 38 538 razy. Prawdopodobieństwo trafienia w Lotto "trójki" to ~1:57. Prawidłowo wytypowane numery dały w tym przypadku graczom po 24,00 zł.

Kwoty powyżej 2280 zł są przy tym obłożone podatkiem. "Szóstkowi" wygrani muszą więc odliczyć od swojej nagrody 10-procentowy podatek - w tym przypadku to ok. 22 tys. zł.

Ogrom "szóstek" w Lotto. To kolejna taka sytuacja

Choć losowanie 7 listopada br. przyniosło nieoczekiwane rezultaty, to zdarzało się, że zwycięzców było nawet więcej - w 1994 roku "szóstkę" trafiło aż 80 osób.

Kolejne losowanie nagród przypada na 9 listopada - wyniki Lotto i Lotto Plus przedstawiane są we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00.