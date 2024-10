Totalizator Sportowy, który jest właścicielem marki Lotto, zaliczył ostatnio pewną wpadkę. Doszło do niej w trakcie losowania, które normalnie można oglądać na żywo. Maszyna losująca odmówiła jednak posłuszeństwa i zdecydowano się na krok, który nie zdarza się często... a było to tak.

Awaria maszyny losującej Lotto

Losowania Lotto oglądają z wypiekami na twarzy tysiące Polaków, którzy wierzą, że tego dnia los uśmiechnie się do nich i uda im się trafić na przykład wymarzoną "szóstkę". W trakcie ostatniego losowania gier Totalizatora Sportowego, które normalnie odbywa się trzy razy w tygodniu o godzinie 22:00 i jest transmitowane w telewizji, doszło do awarii.

Maszyna losująca nagle odmówiła posłuszeństwa i nastąpiło to w trakcie wtorkowego losowania Lotto. Prowadzący poinformował oglądających o problemie i przekazał, co stanie się dalej.

Drodzy państwo. Ze względu na problemy techniczne, losowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone poza wizją, w obecności komisji kontroli gier i zakładów. Wyniki tego losowania podamy państwu oczywiście na naszej stronie internetowej www.lotto.pl. powiedział prowadzący losowanie Lotto w trakcie feralnej transmisji.

Losowanie Lotto poza wizją

Sytuacja, do której doszło podczas ostatniego losowania Lotto, nie zdarza się często. W zasadzie należy do rzadkości. Decyzja o uzupełnieniu wyników gry poza wizją odbywa się pod okiem specjalnej komisji, która dba o prawidłowy przebieg, to coś niecodziennego.



Co na to internauci? Zdania są podzielone i warto mieć na uwadze, że część osób widzi w ogóle w tego typu grach losowych spisek. Twierdząc, że wyniki są ustawiane i nie da się tutaj nic wygrać. Dlatego losowania odbywają się podczas transmisji nadawanej na żywo, aby nikt nie miał się do czego przyczepić.

Pamiętajmy, że maszyny potrafią być wadliwe i mogą odmówić posłuszeństwa. Na szczęście tego typu sytuacje (w przypadku gier Lotto) są rzadkością i zazwyczaj cały proces przebiega bez zakłóceń.

Wyniki gier Lotto można uzyskać podczas oglądania transmisji na żywo, dostępnej na stronie Totalizatora Sportowego czy telewizji. Ponadto są one na bieżąco udostępniane na stronie "totka", gdzie można uzyskać również wgląd w wyniki archiwalne.