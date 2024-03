Sztuczna inteligencja powiela sterotypy związane z płcią

Sztuczna inteligencja została stworzona przez człowieka na danych, które jej podsuwano. To sprawiło, że AI nie było w stanie uniknąć uprzedzeń oraz stereotypów związanych z płcią, co wykazały badania przeprowadzone przez polskich naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Co to oznacza?

Zdjęcie Sztuczna inteligencja powiela stereotypy związane z płcią. / 123RF/PICSEL