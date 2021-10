Test Huawei MateBook 14s

Chiński producent nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek najnowszą propozycję z linii mobilnych ultrabooków. Jak MateBook 14s radzi sobie w codziennym użytkowaniu i czy jest w stanie zapewnić satysfakcjonujące wrażenia z działania?

Zdjęcie Huawei MateBook 14s / INTERIA.PL





Wygląd i obudowa

Huawei MateBook 14s potrafi przykuć wzrok swoim wyglądem. Lekkie, bo ważące zaledwie 1.43 kg urządzenie przypomina nieco starsze MacBooki od Apple, szczególnie z zewnątrz. Uwagę zwracają delikatne przetłoczenia po bokach obudowy, a także charakterystyczne już sporej wielkości logo producenta na górze pokrywy. Na plus zasługuje konstrukcja wyświetlacza z minimalnymi ramkami oraz pełnowymiarowa klawiatura, która pomimo gabarytów sprzętu jest bardzo wygodna. Bez zastrzeżeń jest także spasowanie poszczególnych elementów oraz sama jakość zastosowanych materiałów. Naprawdę czuć tu jakość "premium", a dobre wrażenie testowanego egzemplarza dodatkowo podkreślał oryginalny zielonkawo-matowy kolor obudowy.

Nieco gorzej prezentuje się kwestia dostępnych portów. Po bokach MateBooka 14s znajdziemy jedynie jedno złącze USB 3.2, dwa wejścia USB-C, jeden port 3,5 mm jack oraz jedno złącze HDMI. Miłym zaskoczeniem jest natomiast zasilacz dostępny w zestawie, którego moc ładowania wynosi nawet 90 W.

Zdjęcie Huawei MateBook 14s / INTERIA.PL

Ekran i głośniki

Huawei MateBook 14s korzysta z ekranu o przekątnej 14,2", wspierającego rozdzielczość 2520 x 1680 pikseli i obsługującego odświeżanie na poziomie 90 Hz. Jest to bez wątpienia jedna z największych zalet opisywanego urządzenia. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku pracy, czytania, a nawet oglądania filmów, dzięki czemu MateBook 14s to prawdziwie uniwersalne urządzenie. Dużym plusem jest także stosunek ekranu do całej powierzchni, który wynosi 90 procent.

Niestety pewną bolączką samego panelu LTPS (IPS) jest zastosowanie dotykowej matrycy. Pomimo, że rozwiązanie to przekłada się na wyższą wygodę użytkowania, zostało one zabezpieczone błyszczącą powłoką, która niekiedy zbyt widocznie odbija światło. To z kolei niekiedy może utrudnić pracę w ciągu słonecznego dnia. W tym jednak przypadku laptop nadrabia swoją wysoką jasnością wynoszącą nawet 400 nitów i równomiernym podświetleniem.

Do odtwarzania muzyki sprzęt wykorzystuje cztery dobrze brzmiące głośniki. Tyle samo mikrofonów zostało wykorzystanych w celu rejestrowania naszego głosu. Jak na tak małą konstrukcję całość brzmi bez najmniejszych zarzutów - Chińczycy zdążyli nas już zresztą przyzwyczaić do dobrej jakości dźwięku w swoich laptopach.

Zdjęcie Huawei MateBook 14s / INTERIA.PL

Specyfikacja i wydajność

Huawei nie ukrywa, że MateBook 14s to urządzenie nastawione przede wszystkim na produktywność, stworzone z myślą o ludziach pracujących w podróży. Z tego względu nie było sensu wyposażać go w podzespoły o rekordowych mocach obliczeniowych.

Testowany sprzęt dysponuje procesorem Intel i5 11300H jedenastej generacji, wspieranym 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4 oraz dyskiem twardym SSD o pojemności 512 GB. Na pokładzie znalazło się również Bluetooth 5.1 oraz Wi-Fi w standardzie 802.11ac. Komputer nie posiada dedykowanej karty graficznej, tym samym korzystając ze zintegrowanego rozwiązania Intel Iris Xe.

Pomimo, że powyższa specyfikacja nie należy do najwyższej półki, urządzenie spisuje się bez zarzutu w trakcie codziennie wykonywanych czynności. Do jakości działania podczas pracy, przeglądania internetu, czy nawet oglądania filmów nie można mieć najmniejszych zarzutów. Jedenasta generacja procesorów Intela pokazuje swój potencjał w kontekście wydajności, ale też oszczędzania energii. Z uwagi na zastosowanie zintegrowanego układu graficznego i aktywnego chłodzenia z dwoma wiatrakami, cała konstrukcja działa niemal bezgłośnie.

Zdjęcie Huawei MateBook 14s / INTERIA.PL

Bateria

Totalnym zaskoczeniem okazała się jednak bateria o pojemności 60 Wh. W trakcie standardowej pracy akumulator laptopa wystarcza na nawet 11 godzin ciągłego działania. Oczywiście stan baterii skraca się względem wykonywania bardziej zaawansowanych operacji, ale tutaj z pomocą może przyjść wspomniana już dedykowana ładowarka, która umożliwia szybkie uzupełnienie energii.

Oczywiście zawsze możemy poprawić wydajność energetyczną, zmniejszając jasność podświetlenia ekranu lub wybierając jeden z dostępnych scenariuszy zarządzania energią. Efekty są dosyć szybko widoczne, a czas pracy urządzenia potrafi się wydłużyć do nawet 13h - 14h na jednym ładowaniu. To naprawdę świetny wynik.

Podsumowanie

Huawei MateBook 14s to bez wątpienia jedno z najlepszych urządzeń w swojej klasie. Laptop idealnie sprawdza się podczas mniej lub bardziej wymagającej pracy, zarówno w warunkach domowych, jak i w trakcie podróży. Stosunkowo niewielka waga, świetne proporcje ekranu oraz naprawdę wysokiej jakości obraz to główne cechy tego mobilnego ultrabooka. Bez zarzutu wypada również wydajność laptopa oraz jego wykonanie. Tak naprawdę przyczepić się można jedynie do niewielkiej ilości portów oraz niekiedy za bardzo widocznych odbić na matrycy.

Cena testowanego egzemplarza: 5999 zł.

Plusy Świetne wykonanie i wygodna obsługa

Wydajność

Czas pracy na baterii

Jakość obrazu

Mobilność Minusy Skromna liczba portów

Niekiedy zbyt błyszczący ekran