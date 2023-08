Hulajnogi elektryczne to klasyczny przykład takiej sytuacji, w której miało być świetnie, a wyszło jak zwykle. Pomysł był dobry — hulajnogi stały się nowym, łatwo dostępnym środkiem transportu miejskiego. Jeżeli chcemy z nich skorzystać, wystarczy, że pobierzemy aplikację, wykonamy kroki widoczne na ekranie smartfona i w drogę!

Dzięki nim dość szybko możemy się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, nawet jeśli wszędzie są korki i nie przyjeżdża nam już siódmy autobus z rzędu, i teoretycznie nie zapłacimy bardzo dużo — wynajmujemy je w końcu na minuty.

Reklama

Sporo wypadków z hulajnogami z rolach głównych. Ludzie jeżdżą nieostrożnie, a nawet pod wpływem alkoholu

Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie kilka szczegółów. Jak czytamy w raporcie policji, w samym 2022 roku doszło do aż 272 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W ich wyniku 278 osób zostało rannych, a trzy zmarły.

Użytkownicy pojazdów jeżdżą na nich zbyt szybko, często nieuważnie, bez kasku, a nawet pod wpływem alkoholu i z innymi osobami, co jest niedozwolone i niebezpieczne.

Innym problemem jest parkowanie urządzeń. Nie sposób nie zauważyć hulajnóg pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, właściwie nawet rzuconych na chodnik, ścieżki rowerowe czy wrzuconych do rzek. Jak zaznacza Polski Związek Niewidomych, porzucanie hulajnóg w losowych miejscach to ogromne zagrożenie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Problem nie tylko w Polsce. Paryż mówi "koniec"

Sytuacja wygląda podobnie również za granicą. 2 kwietnia w Paryżu przeprowadzono w tej sprawie referendum. Co zatem na temat hulajnóg elektrycznych twierdzą Paryżanie?

W referendum wzięło udział 100 tysięcy mieszkańców, a odpowiadali oni na pytanie, czy są za lub przeciw hulajnogom elektrycznym. Jak się okazało, Paryżanie mają dość — za zakazem opowiedziało się aż 89 procent głosujących.

W związku z tym władze Paryża postanowiły wprowadzić zakaz wypożyczania hulajnóg elektrycznych. Wejdzie on w życie już za chwilę, bo od 1 września 2023 roku. Biuro burmistrza Paryża odmówiło przedłużenia umów z trzema prywatnymi operatorami hulajnóg. Firmy wraz z końcem sierpnia będą musiały usunąć hulajnogi z ulic miasta.