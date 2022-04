Kłamstwa w CV i podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pewnością są istną zmorą każdego pracodawcy. Jak pokazują statystyki, co czwarta osoba otwarcie przyznaje się do oszukiwania w celu zdobycia pracy, co doskonale pokazuje skalę takich działań. Oczywiście wszelkie tego rodzaju manipulacje nigdy nie powinny mieć miejsca, w szczególności kiedy mamy odpowiadać za bezpieczeństwo innych osób.

W Wielkiej Brytanii pewien 49-letni mężczyzna za wszelką ceną chciał otrzymać pracę pilota w krajowych liniach lotniczych BA CityFlyer. Aby mu się to udało, postanowił nakłamać w swoim CV, zamieszczając tam fałszywe dane, które następnie poświadczał podrobionymi przez siebie dokumentami.

Wśród jego manipulacji znalazło się między innymi twierdzenie, że wcześniej przelatał 1610 godzin w roli kapitana. Oprócz tego miał mieć od dwóch dekad wyrobioną licencję pilota samolotowego turystycznego, co oczywiście było kłamstwem, czy odbyć kilka szkoleń, które nigdy nie miały miejsca.

Warto jednak zaznaczyć, że 49-latek w legalny sposób zdobył odpowiednie dokumenty pozwalające mu na sterowanie samolotami pasażerskimi, aczkolwiek jego wyolbrzymienia dotyczące odpowiedniego doświadczenia mogły narazić życie wielu pasażerów.

Mężczyzna ostatecznie pracę dostał i spędził w niej całe dwa lata, w trakcie których nie odnotowano żadnych nieprawidłowości. Po wyjściu na jaw jego oszust, sprawa lotem błyskawicy trafiła do sądu, który skazał go na 12 miesięcy pozbawienia wolności.