Na początku stycznia PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej poinformował o podpisaniu wartej 17 milionów złotych netto umowie na poprawę jakości podróży pociągami. Na stacji Sumina i przystankach: Rybnik Piaski, Rybnik Gotartowice, Szczejkowice, Górki Śląskie, Szymocice i Nędza Wieś zamontowane mają być głośniki i zegary. Na stacjach Rybnik, Żory i Nędza zamontowane zostaną także wyświetlacze informujące o najbliższych pociągach, a bezpieczeństwo podróżnych zwiększy monitoring. Zakończenie prac przewidziano na IV kwartał 2024 roku.

Ponad pół miliona na nieczynny przystanek

Okazuje się, że jeden z przystanków - Rybnik Gotartowice - jest nieczynny od czterech lat, a wartość inwestycji tylko w tym miejscu to 600 tysięcy zł, na co zwróciły uwagę rybnik.wyborcza.pl i rynek-kolejowy.pl. Po co inwestować w nieczynny przystanek? Według PKP PLK związane jest to z zachowaniem spójności informacji pasażerskiej na całej linii kolejowej 148 między Żorami a Rybnikiem i Nędzą. Poza tym w przypadku wznowienia obsługi tego przystanku będzie on już przygotowany do lepszej obsługi podróżnych. Według zarządcy linii kolejowych przystanek ma dobrą lokalizację, jest zaledwie 350 metrów od pierwszych zabudowań. Co więcej, inwestycja nie wiąże się z ryzykiem zniszczenia, ponieważ w ciągu ostatnich lat miał miejsce tylko jeden niegroźny incydent związany z dewastacją gabloty, a sam przystanek niedawno przeszedł gruntowny remont.



Zespół prasowy PKP PLK przekazał też w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym", że prowadzone są rozmowy o przywróceniu postojów na żądanie na przystanku Gotartowice. Jednocześnie Koleje Śląskie mają zaprzeczać istnieniu takich planów. Poinformowały także, że 3 kilometry dalej jest dobrze skomunikowany przystanek Rybnik Piaski, w związku z czym pociągi w najbliższym czasie nie będą zatrzymywały się na nieczynnym przystanku.

Inwestycja PKP PLK. Korzyści dla podróżnych

Nowe nagłośnienie, monitoring, a także wyświetlacze i infokioski z informacją o rozkładzie jazdy od kilku lat montowane są przez zarządcę sieci kolejowej na kolejnych dworcach i przystankach na terenie całego kraju. Działają w oparciu o wspólną bazę danych w ramach Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Umożliwia to automatyczną wymianę informacji i zdalną obsługę, a także monitoring usterek, co usprawnia ich diagnostykę i naprawę.