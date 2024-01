Spis treści: 01 PKP Intercity sprzedaje lokomotywy

02 Licytacja pojazdów kolejowych

03 Jakie lokomotywy sprzedaje PKP Intercity?

PKP Intercity sprzedaje lokomotywy

Wiele pisaliśmy w ostatnich miesiącach i nie tylko o planach modernizacji pociągów, które są wdrażane przez PKP Intercity. Spółka regularnie realizuje kolejne wdrożenia nowego sprzętu modernizuje usługi. Działa to naprawdę nieźle, ale warto zadać sobie jedno pytanie. Gdy na tory wjeżdżają nowe pociągi, co dzieje się z tymi najstarszymi?

Teoretycznie mogłyby pójść na złom, ale to byłoby niegospodarnością. W ten sposób pomyślano w kolejowej spółce, dlatego na sprzedaż wystawiono aż 23 lokomotywy PKP Intercity. Te już od dłuższego czasu nie są eksploatowane, a przewoźnik trzyma je na bocznicach różnych dworców i w innych bezpiecznych miejscach. Jedne od kilku miesięcy, inne od kilku lat nie prowadziły żadnego pociągu. Chcecie kupić sobie lokomotywę? W takim razie macie ku temu świetną okazję.

Reklama

Licytacja pojazdów kolejowych

Sprzedaż będzie odbywać się w formie licytacji. Aby móc wziąć w niej udział trzeba najpierw zgłosić stosowny wniosek o dopuszczenie - te przyjmowane są do 29 lutego 2024 roku do godziny 15:00. Co ważne, można kupić np. jedną z lokomotyw, a nie cały zestaw składający się z 23 pojazdów.

O jakich lokomotywach mowa? Modele wystawione przez PKP Intercity na licytację to EP07 i EU07, zatem jest to wiekowy już sprzęt. Co istotne, niekoniecznie są one w dobrym stanie. Przewoźnik w wielu przypadkach zrezygnował z modernizacji czy odświeżenia, dlatego nowy nabywca będzie musiał we własnym zakresie zadbać o ich stan techniczny - albo rozebrać i sprzedać na złomie, co też jest opcją. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt rozsiania lokomotyw po całym kraju. Wiadomo, że co najmniej jedna z nich znajduje się we Wrocławiu, inne m.in. w Opolu i Gdyni.

Jakie lokomotywy sprzedaje PKP Intercity?

W ofercie przewoźnika znalazły się dwa modele lokomotyw. Zacznijmy od EU07, ponieważ jest to pojazd starszy. Produkowane były w Polsce, przez wrocławskie zakłady Pafawag i poznańskie HCP od mniej więcej lat 60. ubiegłego wieku. Lokomotywy te powstawały na licencji angielskich EU06. W Polsce wprowadzono jednak szereg zmian, a sama umowa była dość niejasna.

Ostatecznie na tory w Polsce wyjechało kilkaset egzemplarzy, przygotowywano też różne wersje lokomotywy. Ta do dziś znajduje swoje zastosowanie w przypadku pociągów poruszających się do 120 kilometrów na godzinę. A co z EP07? To rozwinięcie modelu EU07, które było produkowane w ZNTK (Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego). Główną modernizacją względem pierwowzoru było zamontowanie nowych silników trakcyjnych, które charakteryzowały się wyższą temperaturą dopuszczalności do pracy. Model ten przechodził szereg modernizacji i do dziś spotykamy go na torach.