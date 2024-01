Spis treści: 01 PKP Intercity ze świątecznym rekordem

02 Liczba pasażerów PKP w 2023 roku

03 Co nowego w PKP?

04 Nowe lokomotywy, ale i wagony

PKP Intercity ze świątecznym rekordem

Jeszcze przez Bożym Narodzeniem pisałem o nowym, specjalnym rozkładzie jazdy PKP Intercity. Przewoźnik przygotowywał się wówczas na zwiększone zapotrzebowanie na transport wśród pasażerów np. wracających do domu na święta. W rzeczy samej okres ten był gorący, a dołączenie nowych wagonów czy taborów okazało się strzałem w dziesiątkę.

Dziś już wiemy, że podczas świąt i na przełomie roku z usług PKP Intercity skorzystało niemal 2,5 miliona pasażerów. To świetny wynik, który znacząco przewyższa liczby z poprzednich lat. Najwięcej osób, bo aż 226 tysięcy wsiadło do pociągów PKP Intercity 22 grudnia, w przedświąteczny piątek. Średnio każdego dnia w tym okresie (20.12-02.01) z usług przewoźnika korzystało 178 tysięcy osób.

To świetne liczby, ale jak prezentuje się liczba obsłużonych pasażerów w skali całego roku? W tym wypadku również mamy do czynienia z bardzo dobrym wynikiem.

Liczba pasażerów PKP w 2023 roku

Chociaż jeszcze nie udostępniono konkretnych danych, to na koniec roku PKP Intercity chwaliło się obsłużeniem aż 60 milionów osób. To miało miejsce 21 listopada, czyli na ponad miesiąc do zakończenia poprzedniego roku. Dodając do tego szacunkowe wyliczenia okazuje się, że liczba pasażerów polskiego przewoźnika mogła wynieść aż 67 milionów osób. Przy okazji jest to najlepszy wynik w historii - dla porównania, w 2022 roku obsłużono 59 milionów osób.

Zdjęcie Rekord pasażerów PKP Intercity w 2023 roku. / PKP Intercity / materiał zewnętrzny

To gigantyczny wynik świadczący o tym, jak istotny jest transport kolejowy w naszym kraju. Warto zaznaczyć, że mowa przecież o spółce przewozów dalekobieżnych, a korzystamy również z pociągów lokalnych.

Co nowego w PKP?

Nie będzie kolejnych rekordów bez inwestycji - a te są przez polskiego przewoźnika planowane i realizowane. Co czeka pasażerów w ciągu najbliższych lat? Okazuje się, że sporo dobrego. W ubiegłym roku informowaliśmy was m.in. o odświeżeniu wyglądu pociągów Pendolino. Zmiany dotyczyć będą wymiany podłokietników, pokrowców na fotele czy też siedzeń i oparć. W grudniu natomiast okazało się, że na polskie tory wyjadą nowe pociągi.

Wszystko za sprawą zamówienia 63 lokomotyw wielosystemowych z możliwością poszerzenia zamówienia o kolejne 32 sztuki. Łącznie mowa o aż 95 nowych lokomotywach wyprodukowanych przez Newag z Nowego Sącza. Termin realizacji zamówienia wynosi do 90 miesięcy, mowa zatem o przeprowadzeniu inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat.

Czy nowe pociągi zagwarantują nową jakość na polskich torach? Tak, ponieważ mowa o nowoczesnych i bardziej ekologicznych maszynach elektrycznych. Te zdolne będą do poruszania się z prędkością wynoszącą nawet 200 km/h. Dodatkowo wyposażone będą w odpowiednie homologacje do przewozów międzynarodowych. Oznacza to, że będą mogly dotrzeć również do Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji i Węgier.

Nowe lokomotywy, ale i wagony

Zakup nowych lokomotyw to nie koniec inwestycji. W ostatnich dniach poinformowano również o podpisaniu kontraktu na modernizację taboru i zakup przez PKP Intercity wagonów COMBO. Kontrakt, którego wartość opiewa na 335 milionów złotych wiązać się będzie z modernizacją 45 wagonów. Czym charakteryzować się mają te nowe, lepsze wagony?

Ich główną zaletą jest poszerzanie dostępu do wygodniejszej i bezpieczniejszej podróży dla osób z różnymi formami niepełnosprawności. Każdy wagon będzie wyposażony w specjalny przedział dla dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Taka przestrzeń będzie zawierać również dwa miejsca (pełnowymiarowe fotele) dla opiekunów. Nie zabraknie wygodnego systemu sterowania oświetleniem, klimatyzacją, czy przycisków SOS i nowoczesnych systemów pasów bezpieczeństwa.

Prace nad wagonami mają potrwać do 24 miesięcy i zostaną zrealizowane przez PKP Intercity Remtrak w Opolu. Obecnie przewoźnik posiada już 60 wagonów tego rodzaju, więc po realizacji umowy do dyspozycji będzie ich 105.