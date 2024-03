Inwestycja w Małopolsce. Z Krakowa do Nowego Sącza w godzinę

Tunel o długości 3,8 km zostanie wydrążony pod górami między miejscowościami Męcina i Mordarka. Prace obejmą także 10 wiaduktów oraz 12 mostów.

- Tory w znacznej części poprowadzone zostaną w nowym śladzie, z uwzględnieniem tunelu kolejowego, który skróci czas przejazdu na tej trasie. PLK SA podpisały również umowy na nadzór inwestorski nad tym i dwoma innymi odcinkami modernizowanej linii kolejowej nr 104 (stacja Limanowa i Rabka Zaryte-Mszana Dolna) - podano.

Piotr Malepszak z Ministerstwa Infrastruktury mówił o sporej ingerencji w zabudowę sprzed niemal 150 lat.

- Idziemy w nowe ślady, idziemy w poważne prostowanie czegoś, co już dziś nie przystaje do nowych uwarunkowań. Przemieszczanie się z prędkością 60 km/h to nie jest coś, czym są zainteresowani pasażerowie czy przewoźnicy. Bardzo mocno ingerujemy tą inwestycją - elementem połączenia Kraków - Nowy Sącz - w to, co zostało zbudowane prawie 150 lat temu. Patrząc na całość, obrazowo można to skrócić do jednego zdania: z Krakowa do Nowego Sącza nie w trzy godziny, tylko w godzinę w perspektywie następnych kilku lat. Na kolei potrzebna jest nowa jakość - mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.