Naukowcy przeprowadzili szczegółowe badania odpowiadające na pytanie, jaka jest idealna temperatura do zasypiania. By zdobyć tę informację, przebadano 50 osób w wieku powyżej 60 lat. Okazało się, że dla takich osób optymalny zakres temperatur, który zapewnia najbardziej spokojny sen, wynosi od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Ponadto naukowcy stwierdzili, że w temperaturach 25-30 stopni Celsjusza ludzie dłużej męczą się z zaśnięciem - efektywność zaśnięcia spada o aż 10 proc. Spadek takiego poziomu powoduje osłabienie wydajności mózgu, jednocześnie zwiększa poziom stresu, leku i zmęczenia następnego dnia. Może także wpłynąć na poziom cukru we krwi.

Naukowcy zauważają, że noce stają się coraz cieplejsze, w miarę postępujących zmian klimatu. Jednocześnie zwracają uwagę, że otrzymane wyniki badań mogą wpłynąć na poprawę komfortu cieplnego mieszkań, w tym domów opieki.

W artykule można przeczytać: "Nasze badanie podkreśla potencjalny wpływ zmian klimatu na jakość snu u osób starszych, szczególnie tych o niższym statusie społeczno-ekonomicznym".

Jak powiedział dr Amir Baniassadi z Harvard Medical School: - Gdy zmagamy się z szerszymi konsekwencjami zmian klimatycznych, nie możemy przeoczyć ich potencjalnego wpływu na coś tak podstawowego jak sen.

Zły sen to gorsze zdrowie

Specjaliści podkreślają, że zła jakość snu może mieć trwały wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Jednocześnie zły sen może mieć również wpływ na relacje z innymi ludźmi. Z powodu niewyspania możemy być bardziej spięci, zestresowani, poirytowani, zdenerwowani itp., co bezpośrednio i pośrednio może przekładać się na relację z rodziną, współpracownikami, czy z klientami.

Według badań coraz wyższa temperatura może doprowadzić do "degradacji około 50 godzin snu rocznie" u każdej osoby do 2099 roku. Trzeba podkreślić, że starsze osoby należą do grupy osób najbardziej narażonych na stres cieplny, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jak wskazują naukowcy, odnotowano duże różnice między optymalną temperaturą do zasypiania między poszczególnymi uczestnikami badania. Wskazuje to, że każda z osób ma swój własny optymalny zakres temperatur dla idealnego snu. Zwrócili również uwagę, że zakres ten może zmieniać się wraz z czasem. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Science of The Total Environment .