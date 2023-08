Pielęgniarki przyszłości. Każdy pacjent jest dla nich lekki jak piórko

Ten egzoszkielet sprawia, że pacjent lekki jak piórko

Apogee+ to prawdopodobnie pierwszy egzoszkielet zaprojektowany specjalnie dla personelu medycznego, który ułatwić ma wykonywanie trudnych codziennych zadań. Podobnie jak modele przeznaczone dla pracowników fizycznych, jego zadaniem jest wspomagać użytkownika podczas dźwigania, ale firma dodała też unikalne cechy z myślą o środowisku szpitalnym.

Wysiłek fizyczny, jakiemu na porządku dziennym poddawani są pielęgniarki (i pielęgniarze), ratownicy oraz lekarze, bardzo mocno obciąża ich organizmy. German Bionic podkreśla, że praca w służbie zdrowia często wiąże się z pokonywaniem długich dystansów, długotrwałym staniem i podnoszeniem ciężkich przedmiotów lub osób, w tym pacjentów.

W czasie pandemii sytuacja uległa drastycznemu pogorszenie, co doprowadziło do zauważalnego wzrostu liczby wcześniejszych emerytur personelu medycznego, a to z kolei sprawia, że ten pozostały jest jeszcze bardziej obciążony.

Apogee+ to odpowiedź na te wyzwania, ponieważ ułatwia chodzenie, może pomóc w podnoszeniu ciężarów do 30 kg, a posiada również uchwyty, których pacjenci mogą się trzymać, gdy pomagają im pracownicy służby zdrowia. Egzoszkielet może pomóc pielęgniarkom w zmianie pozycji unieruchomionych pacjentów, przesiadaniu ich na wózki inwalidzkie, wykonywaniu badań i innych zadań w niewygodnej pozycji.

Zdjęcie Egzoszkielet pomaga podnosić pacjentów i odciąża pielęgniarki / German Bionic / materiały prasowe

Mała rzecz, a różnica ogromna

Konstrukcja składa się z urządzenia, które owija się wokół boków i pleców użytkownika, z paskami przymocowanymi do ud i kamizelki zakrywającej tułów. Smukła konstrukcja ma na celu maksymalizować komfort i ułatwiać konserwację.

Dzięki zastosowaniu konstrukcji skorupowej, Apogee+ może pochwalić się mniejszą powierzchnią w porównaniu do innych egzoszkieletów. Dzięki temu jest on bardziej odporny na zarazki i bakterie, usprawniając procesy czyszczenia i dezynfekcji, co jest kluczowe w placówkach służby zdrowia.

Ponadto firma German Bionic zapewnia, że urządzenie jest pyłoszczelne i wodoodporne zgodnie ze standardami IP54, dzięki czemu pracownicy mogą je nosić nawet podczas mycia pacjentów.

German Bionic zademonstruje Apogee+ na targach medycznych MEDICA w niemieckim Düsseldorfie, które odbędą się w dniach 13-16 listopada. Egzoszkielet kosztuje 9900 dolarów lub 299 dolarów miesięcznie w przypadku hurtowego leasingu, a producent przekonuje, że oferuje szerokie możliwości zakupów i skorzystania z pomocy finansowej na niektórych rynkach.

