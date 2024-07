Spis treści: 01 Zdrowe nawyki, które mogą uchronić przed demencją

Zdrowe nawyki, które mogą uchronić przed demencją

Demencja wiąże się z postępującym obniżeniem zdolności zapamiętywania i myślenia, mogą także wystąpić zaburzenia emocjonalne, czy problemy z komunikacją. Bardzo często objawy te uniemożliwiają one normalne funkcjonowanie.

Demencja niejako utożsamiana jest ze starszym wiekiem. Jednakże otępienie nie jest normalnym objawem procesów starzenia, zaś około 40 proc. przypadków można uniknąć, zmieniając swój styl życia. Największe szanse na uniknięcie demencji mają młode osoby z pokolenia Z, które jeszcze mają wystarczająco dużo czasu, by zmienić swoje nawyki.

Kto z młodych osób teraz będzie myślał o demencji na starość? Przecież dobrze się czują, są sprawni, piękni, mózg zapamiętuje. Zatem dlaczego już teraz trzeba myśleć o przyszłości? Jest to kwestia, która jest często unikana/pomijana przez gen Z, są przecież tu i teraz.

Jednakże należałoby się zatrzymać i zastanowić się, czy nie warto mieć możliwość pamiętania najpiękniejszych chwil życia, czy też mieć możliwość zapamiętania imienia ukochanej osoby? Starość dla młodych osób jest niezwykle odległa i nie warta zadumy, aczkolwiek, by mózg mógł działać przez tyle dekad, konieczne jest odpowiednie wczesne działanie.

Poniżej znajdują się rady pomagające w przeciwstawieniu się demencji od prof. Jitki Vseteckovej, która jest specjalistką w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej z The Open University z Wielkiej Brytanii. Zmiany w stylu życia można zastosować w każdym wieku, nie dotyczą one wyłącznie pokolenia Z.

Mózg lubi zdrową dietę

Naukowcy wskazują, że nasz mózg zużywa aż 20 proc. naszego dziennego zaopatrzenia na energię. Dlatego też dostarczając pożywienie do tego szczególnego systemu, musimy kierować się konkretnymi wytycznymi.

Zdrowa dieta obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę, która wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia demencji. Jedzenie odpowiednich produktów zapobiega również nadciśnieniu, które także wiąże się z większym ryzykiem demencji.

Dlatego też jeśli teraz wrzucamy do naszego żołądka wyłącznie hamburgery, chipsy, czy słodkie napoje, to poziom cukru i tłuszczu "zapcha" nam głowę. Chyba nikt by nie chciał zapomnieć o istnieniu ukochanego członka rodziny, zwierzęcia, czy nazwy zespołu z powodu tłuszczu...

Badania wykazały, że dieta śródziemnomorska poprawia funkcjonowanie mózgu i może odpowiadać za zmniejszenie ryzyka wystąpienia demencji. Najlepiej do swojej diety włączyć warzywa, owoce, orzechy, fasolę i ryby.

Woda siły doda

Człowiek składa się z około 60 proc. z wody, dlatego też utrzymywanie dobrego nawodnienia jest na wagę złota. Przekłada się to automatycznie na kondycję naszego mózgu. Odwodnienie z kolei powoduje zwiększenie uczucia zmęczenia oraz to, że nasz umysł pracuje mniej wydajnie, co z kolei wiąże się z problemami z zakresu zapamiętywania, problemami związanymi z utrzymaniem uwagi, czy czasem reakcji.

Alkohol niszczy mózg

Spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu ma zgubny wpływ na całe nasze ciało. Wpływa on na funkcjonowanie mózgu, a także na jego strukturę. Alkohol niszczy neurony oraz istotę białą, są to sieci włókien nerwowych, które umożliwiają komunikację między poszczególnymi obszarami mózgu.

Dlatego warto się zastanowić, czy częste imprezowanie z napojami procentowymi nie odbije się nam czkawką. Jednocześnie "spokojne" i częste spożywanie drinków w ciągu tygodnia również może być niekorzystne dla naszego zdrowia.

Ruch to zdrowie, dosłownie!

Rozwój mediów społecznościowych i technologii doprowadza do tego, że coraz mniej się ruszamy. Zamiast wyjść na spacer kładziemy się na kanapie z nosem w telefonie. Regularny ruch i ćwiczenia zwiększają przepływ krwi do mózgu, przez co jest on lepiej dotleniony.

Jednocześnie nowe bodźce pozytywnie stymulują pracę mózgu. W ciągu tygodnia powinniśmy dążyć do co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności. Wystarczy już 7,5 tys. kroków dziennie, by poprawić kondycję naszego mózgu.

Mózg lubi kontakty z ludźmi

Media społecznościowe oprócz tego, że zmniejszają naszą aktywność fizyczną, to jeszcze ograniczają kontakty międzyludzkie twarzą w twarz. Może to powodować izolację społeczną, która będzie skutkować samotnością. To z kolei wiąże się z wyższym ryzykiem pojawienia się depresji i pogorszeniem się funkcji poznawczych.

Cotygodniowe spotkania ze znajomymi, czy z rodziną pozytywnie wpływają na mózg, stymulują naszą pamięć i uwagę, tworzą się także nowe wiązania neuronowe.

Nauka to potęgi klucz

Część młodych osób nie lubi się uczyć, traktują to jako nieuzasadniony przymus i wymysł przestarzałego systemu. Jednakże ludzie, którzy uczą się przez większość swojego życia, mają o około 7 proc. niższe ryzyko wystąpienia na starość demencji. Uczenie się stymuluje mózg, dostarcza nowych bodźców i tworzy nowe ścieżki neuronowe, które poprawiają kondycję tego organu.

To nie musi być nauka definicji, wzorów matematycznych, czy chemicznych, może to być nauka nowego języka, nauka gry na gitarze, wypróbowanie nowego sportu, czy nawet układanie puzzli. Wato już teraz zastanowić się nad zmianą naszego stylu życia, niezależnie od wieku.