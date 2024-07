Sztafeta z pochodnią olimpijską to wyjątkowa ceremonia, która poprzedza otwarcie igrzysk olimpijskich. W tym roku udział w wydarzeniu wziął także Kevin Piette — parasportowiec poniósł ogień olimpijski dzięki wykorzystaniu egzoszkieletu.

Historyczny moment. Mężczyzna w egzoszkielecie niósł pochodnię olimpijską

Kevin Piette stracił władzę w nogach wiele lat temu w wyniku wypadku drogowego. Mężczyzna nie poddał się i zajął parasportem, powracając do swojej pasji — tenisa.

- Pomimo wypadku, który 11 lat temu spowodował u niego paraplegię, Kevin nie porzucił marzeń. Zamiast tego powrócił do tenisa jako parasportowiec i został do tego „pilotem” egzoszkieletu dla firmy opracowującej specjalne urządzenie do chodzenia — czytamy na stronie igrzysk.

