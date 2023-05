Apple przeczyta tekst Twoim głosem. Wystarczy kliknięcie

Technologia Zrobiłam digitalową kopię mojego głosu. Wystarczy 30 minut i AI robi magię

Nie tak dawno pisaliśmy o możliwości wygenerowania digitalowej kopii własnego głosu poprzez wykonanie serii nagrań, na jakich odczytujemy losowe zdania. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, jednak aby skorzystać z technologii, należy założyć konto, poczekać na dostęp, a aby pobrać ukończony głos, jesteśmy zmuszeni zapłacić. A co jeśli już wkrótce możliwość stworzenia cyfrowej wersji głosu będzie na wyciągnięcie ręki, w naszych smartfonach?

Powód jest ten sam — przede wszystkim chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnościami. W tym wypadku chodzi o łatwiejsze i bardziej komfortowe korzystanie ze smartfona.

W Apple zawsze wierzyliśmy, że najlepsza technologia to ta stworzona dla wszystkich. Dziś z radością dzielimy się niesamowitymi nowymi funkcjami, które opierają się na naszej długiej historii udostępniania technologii, dzięki czemu każdy ma możliwość tworzenia, komunikowania się i robienia tego, co kocha mówi dyrektor generalny firmy, Tim Cook.

Wśród przedstawionych nowości mamy wspomnianą już możliwość stworzenia cyfrowej kopii własnego głosu, czyli Personal Voice. Aby skorzystać z tej opcji, mamy potrzebować zaledwie 15 minut, a iPhone będzie potrafił przemówić naszym głosem. Z funkcji mają skorzystać przede wszystkim osoby narażone utratą głosu. Opcja ta współdziała z Live Speech — oznacza to mniej więcej tyle, że będziemy mogli wpisać to, co chcemy powiedzieć, a urządzenie odczyta wypowiedź "naszym głosem".

Użytkownicy skorzystają też z funkcji Point and Speak w Lupie — opcja ta skierowana jest do osób z wadami wzroku. Dzięki niej będą one mogły łatwiej obsługiwać obiekty fizyczne z etykietami tekstowymi. Wystarczy skierować aparat na wybrany przez nas fragment etykiety, a iPhone odczyta na głos interesującą nas treść.

Na liście nowości znalazła się też funkcja Assistive Access, która ma na celu wsparcie użytkowników z zaburzeniami poznawczymi. W jej ramach popularne apki takie jak Aparat, Wiadomości, FaceTime i nie tylko, zostaną uproszczone — ich interfejs będzie bardziej wyraźny, a przyciski będą miały wysoki kontrast itp.

Nie podano jeszcze, kiedy wspomniane funkcje znajdą się na naszych smartfonach. Możliwym jest jednak, że skorzystamy z nich już w okolicach września, wraz z wydaniem nowej odsłony systemu operacyjnego, czyli iOS-a 17.