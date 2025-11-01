Starożytni mieszkańcy Ameryki przetransportowali 18-metrowe drzewo ważące 5 ton z odległości ponad 180 km, by uczynić z niego święty monument. Dzięki nowemu badaniu opublikowanemu w czasopiśmie PLOS One, naukowcy poznali jego dokładne pochodzenie, wiek i znaczenie. Święty słup, nazwany przez badaczy Mitchell Log, w czasach swojej świetności górował nad centrum Cahokii - tętniącego życiem miasta, które w XII wieku liczyło nawet 20 tysięcy mieszkańców.

Oś świata z serca Ameryki

Badacze przypuszczają, że takie słupy, ustawiane w centralnych placach i na szczytach kopców, pełniły rolę axis mundi - symbolicznej osi świata, łączącej sferę niebiańską, ziemską i podziemną. Analiza izotopowa wykazała, że drzewo pochodziło z południowego Illinois, z obszaru oddalonego o ponad 180 kilometrów. Transport takiego kolosa w XI wieku był nie lada wyczynem:

Prawdopodobnie spławiono go rzeką lub przenoszono szlakami lądowymi, które łączyły Cahokię z sąsiednimi osadami

Słup, który widział potęgę i upadek miasta

Datowanie radiowęglowe oraz analiza śladów po zjawiskach kosmicznych w słojach drzewa pozwoliły ustalić, że pień ścięto około roku 1124, w samym szczycie potęgi Cahokii. Stał prawdopodobnie przez jedno lub dwa pokolenia, do około 1150-1175 roku, kiedy miasto zaczęło chylić się ku upadkowi.

W drugiej połowie XII wieku Cahokia doświadczała susz, zmian handlowych i wewnętrznych napięć. Monumentalne słupy przestano wznosić, a do roku 1200 zniknęły całkowicie z krajobrazu. Dwieście lat później miasto zostało opuszczone i do dziś nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Nowe odkrycie nie tylko pozwala spojrzeć na Cahokię w nowym świetle, ale też dowodzi, jak zaawansowane technicznie i duchowo było to społeczeństwo.

